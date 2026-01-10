    VIDEO: Deák sa vrátil na víťaznú vlnu. V Čečensku zvládol duel s Albaskhanovom

    Deák po jednom zo zápasov v ACA.
    Deák po jednom zo zápasov v ACA.
    Tomáš Deák uspel na turnaji ACA 198.

    GROZNYJ. Slovenský bojovník Tomáš Deák si v organizácii ACA pripísal ďalší cenný úspech.

    Na včerajšom turnaji ACA 198 zdolal po trojkolovom súboji na body domáceho zápasníka Rasula Albaskhanova.

    Deák vstupoval do zápasu po augustovej prehre s bývalým šampiónom Olegom Borisovom, no tentoraz ukázal skúsený a disciplinovaný výkon.

    Duel sa od úvodu niesol v technickom duchu, keď si obaja bojovníci vymieňali kopy a snažili sa kontrolovať vzdialenosť.

    V prvom kole sa slovenský reprezentant pokúsil o prenesenie súboja na zem, no po protiakcii súpera sa musel brániť submisiám.

    Kritickú situáciu zvládol bez väčších problémov a v závere kola sa mu podarilo získať hornú pozíciu, z ktorej nazbieral niekoľko úderov.

    VIDEO: Deák - Albashkanov (celý zápas)

    Druhé kolo už patrilo viac Deákovi. V postoji bol presnejší, aktívnejší a úspešne kombinoval box s tvrdými kopmi.

    Po ďalšom takedowne kontroloval priebeh na zemi, kde pracoval lakťami a nenechal Albaskhanova rozvinúť ofenzívu.

    V záverečnom kole sa Albaskhanov pokúsil zvrátiť vývoj zápasu, no Deák jeho pokus o takedown ubránil a následne ho držal pod kontrolou až do záverečného gongu, čím potvrdil svoju taktickú prevahu.

    Bodoví rozhodcovia napokon rozhodli jednomyseľne v prospech slovenského bojovníka (3× 29:28).

    Tomáš Deák si tak v ACA pripísal štvrté víťazstvo a potvrdil, že aj po náročných dueloch s elitou bantamovej váhy patrí medzi stabilných členov organizácie.

