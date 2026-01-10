VIDEO: Deák sa vrátil na víťaznú vlnu. V Čečensku zvládol duel s Albaskhanovom

GROZNYJ. Slovenský bojovník Tomáš Deák si v organizácii ACA pripísal ďalší cenný úspech.
Na včerajšom turnaji ACA 198 zdolal po trojkolovom súboji na body domáceho zápasníka Rasula Albaskhanova.
Deák vstupoval do zápasu po augustovej prehre s bývalým šampiónom Olegom Borisovom, no tentoraz ukázal skúsený a disciplinovaný výkon.
Duel sa od úvodu niesol v technickom duchu, keď si obaja bojovníci vymieňali kopy a snažili sa kontrolovať vzdialenosť.
V prvom kole sa slovenský reprezentant pokúsil o prenesenie súboja na zem, no po protiakcii súpera sa musel brániť submisiám.
Kritickú situáciu zvládol bez väčších problémov a v závere kola sa mu podarilo získať hornú pozíciu, z ktorej nazbieral niekoľko úderov.
VIDEO: Deák - Albashkanov (celý zápas)
Druhé kolo už patrilo viac Deákovi. V postoji bol presnejší, aktívnejší a úspešne kombinoval box s tvrdými kopmi.
Po ďalšom takedowne kontroloval priebeh na zemi, kde pracoval lakťami a nenechal Albaskhanova rozvinúť ofenzívu.
V záverečnom kole sa Albaskhanov pokúsil zvrátiť vývoj zápasu, no Deák jeho pokus o takedown ubránil a následne ho držal pod kontrolou až do záverečného gongu, čím potvrdil svoju taktickú prevahu.
Bodoví rozhodcovia napokon rozhodli jednomyseľne v prospech slovenského bojovníka (3× 29:28).
Tomáš Deák si tak v ACA pripísal štvrté víťazstvo a potvrdil, že aj po náročných dueloch s elitou bantamovej váhy patrí medzi stabilných členov organizácie.