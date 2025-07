Organizácia PML sa vracia do Třinca. Na štartovke budú aj bojovníci z Oktagonu

TŘINEC. Po úspešnom štarte do roku 2025 sa Professional Muaythai League (PML) vracia do akcie s novým turnajom. Tentoraz zavíta späť do Třinca, kde fanúšikov čaká večer nabitý špičkovými zápasmi v Muay Thai a MMA.

Na karte sa predstavia známe mená, ktoré sú diváci zvyknutí vídať aj organizácii OKTAGON MMA. Medzi nimi nechýbajú ani populárny zápasník Daniel Ligocki a skúsený Ondřej „Andrés“ Raška.

Budeme tiež svedkami návratu bývalého šampióna Dominika Tabora, ktorý je odhodlaný ukázať, že stále patrí medzi elitu.