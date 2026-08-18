Zahraničný expert varuje oboch: Slovan bol ako žralok cítiaci krv, je nezastaviteľný

NK Celje sa v posledných rokoch vypracovalo na najúspešnejší slovinský klub, má najvyšší rozpočet v krajine a v Európe už nie je outsiderom.
„Yaya Touré dosahuje výnimočné výsledky. Slovan je prakticky nezastaviteľný,“ hovorí ROK PLESTENJAK, redaktor denníka Siol Sportal.
V rozhovore opisuje aj atmosféru v Celje, či najväčšie hviezdy tímu. Slovan odohrá prvý zápas play-off Ligy majstrov v stredu 19. augusta o 21.00 h (zápas vysiela Nova Sport 5 a Voyo) na Tehelnom poli.
Slovan je najbohatší a najväčší slovenský klub. Aké je postavenie klubu NK Celje v krajine?
V posledných rokoch sa Celje vypracovalo na pozíciu najúspešnejšieho slovinského klubu, pričom sa môže pochváliť najvyšším rozpočtom a vynikajúcou vnútornou organizáciou. Tento stav však trvá len niekoľko rokov.
Z historického hľadiska sa za najväčšie kluby v Slovinsku stále považujú Maribor a Olimpija Ľublana. Majú bohatšiu históriu, pochádzajú z najväčších miest krajiny a disponujú širšou fanúšikovskou základňou než Celje.
Ako by ste opísali klub a tím NK Celje? Čím je tento klub výnimočný?
Celje háji česť slovinského klubového futbalu na európskej scéne. Zatiaľ čo všetky ostatné kluby už vypadli, Celje v súťaži pokračuje a zbiera body do koeficientu slovinského futbalu v európskych pohároch.
V predchádzajúcich sezónach dosiahol klub pod vedením bývalého trénera Alberta Rieru pozoruhodné výsledky. Tomuto Španielovi sa podarilo presvedčiť káder, v ktorom stále dominovali domáci slovinskí hráči, že dokážu rovnocenne súperiť s akýmkoľvek európskym súperom a zároveň si zachovať svoj útočný herný štýl.
V minulosti vstupovalo Celje do európskych zápasov v pozícii outsidera, no po Rierovom príchode sa situácia zmenila k lepšiemu.
Keď Riera začiatkom roka nečakane odišiel do Eintrachtu Frankfurt, pre klub to bol veľký šok. Ivan Majevski, Rierov bývalý asistent, sa v úlohe hlavného trénera nepresadil a hráči už nedokázali naplno ukázať svoj potenciál.
Nastala kríza, ktorá však nemala dlhé trvanie, keďže klub angažoval nového trénera. Portugalčan Vítor Campelos tím stabilizoval a ten sa po trochu rozpačitom úvode sezóny neustále zlepšuje.
Káder prešiel mnohými zmenami a obmenou hráčov, takže tím potrebuje čas, aby opäť našiel svoj rytmus. Súdiac podľa nedávnych zápasov však Celje už našlo recept na úspech na najvyššej úrovni, a to tak v domácej lige, ako aj v Európe.
V akej forme sa momentálne nachádza Celje? Aká atmosféra panuje v tíme a v klube?
Po nedávnych víťazstvách vládne v Celje výborná atmosféra. Je povzbudzujúce sledovať, ako sa kvalita výkonov s každým zápasom zlepšuje. V meste, ktoré je dlhodobo známe ako slovinské hlavné mesto hádzanej, cítiť futbalovú eufóriu.
Vstupenky na domáci zápas proti Slovanu sa vypredali v rekordnom čase a fanúšikovia sa tešia, že kapitán Mark Zabukovnik sa po ročnej pauze spôsobenej vážnym zranením kolena vrátil do špičkovej formy.
Najväčšiu radosť priniesol príchod Benjamina Verbiča. Tento dlhoročný slovinský reprezentant a odchovanec klubu z Celje dodal mužstvu výnimočnú kvalitu. Zaujal aj v zápase proti gruzínskemu majstrovi Ararat-Armenia, kde sa stal hrdinom stretnutia a pomohol Celje k víťazstvu 2:0, čím klub historicky prvýkrát postúpil do play-off kvalifikácie Ligy majstrov.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Celje
Verbič, Zabukovnik a zvyšok tímu však varujú pred tým, aby sa nechali touto eufóriou príliš uniesť. Nesmú dovoliť, aby im úspech stúpol do hlavy, musia zostať nohami pevne na zemi. K zápasu v Bratislave preto nebudú pristupovať s prehnaným sebavedomím.
V ich poslednom vzájomnom zápase v roku 2024 zdolal Slovan NK Celje 5:0. Ako si na tento duel spomínate?
Bol to výnimočný zápas. Albert Riera sa do klubu vrátil len krátko predtým a nemal dostatok času na zavedenie svojho systému. Verný svojej filozofii chcel zdolať Slovan futbalovým prejavom. V Bratislave nechcel hrať defenzívne, no jeho plány zmarila skorá červená karta pre Damjana Vukliševića.
Tím Celje sa po vylúčení zosypal a kvalitný Slovan – podobne ako žralok cítiaci krv – súpera úplne prevalcoval. Keby sa tieto dva tímy stretli o mesiac či dva neskôr, Celje by určite dosiahlo lepší výsledok. Vzhľadom na to, ako hrali v ďalšej časti sezóny – keď postúpili do štvrťfinále Konferenčnej ligy a remizovali 2:2 s Fiorentinou v Taliansku –, by táto verzia tímu Celje mohla Slovan dokonca vyradiť.
Ako veľmi sa Celje odvtedy zmenilo?
Po psychickej stránke získalo Celje výrazne väčšie sebavedomie. Nazbieralo tiež množstvo skúseností z európskych súťaží. Je pravda, že po skončení minulej sezóny prišli o viacero kľúčových hráčov – napríklad o kapitána Žana Karničnika, najlepšieho strelca Nikitu Losifova či obľúbenca fanúšikov, krajného obrancu Juanja Nieta –, no na druhej strane sa vrátil Benjamin Verbič, ktorý má kvalitu na to, aby pozdvihol úroveň svojich spoluhráčov.
Ktorý hráč Celje je najnebezpečnejší? Kto je ich najväčšou hviezdou?
Najväčšou hviezdou je Benjamin Verbič, no najnebezpečnejším hráčom – najmä pokiaľ ide o štandardné situácie a schopnosť rozdávať geniálne prihrávky – je Svit Sešlar. Sešlar je dirigentom stredovej formácie a ich najkreatívnejším hráčom. Vo výbornej forme je aj brankár Žan Luk Leban.
NK Celje čaká v kvalifikácii Ligy majstrov súboj so Slovanom. Ako vnímajú slovinského majstra?
V Celje zdôrazňujú, že vzhľadom na svoje futbalové renomé je favoritom Slovan. Rešpektujú úspechy klubu, najmä sériu domácich majstrovských titulov v rade. Sú si vedomí kvality hráčov v kádri Slovana a poznajú atmosféru, ktorá panuje na ihrisku súpera v Bratislave. Štadión Tehelné pole bude zaplnený do posledného miesta, takže Celje čaká v stredu veľmi náročná skúška.
Koho považujete za favorita?
Slovan. Má lepší koeficient a viac skúseností z takýchto veľkých kvalifikačných zápasov Ligy majstrov. Celje svoju výkonnosť ešte len stupňuje – zlepšuje sa od zápasu k zápasu –, zatiaľ čo Slovan sa už dostal do správneho tempa.
Yaya Touré dosahuje výnimočné výsledky. Slovan je prakticky nezastaviteľný a jeho káder je plný kvalitných hráčov, ktorí dokážu priniesť pridanú hodnotu a rozhodnúť zápas. Práve preto je favoritom Slovan, hoci Celje má skvelú šancu na postup, keďže odveta sa hrá v Slovinsku.
Stav trávnika na štadióne v Celje má ďaleko od ideálu, čo by mohlo hrať do karát slovinskému majstrovi, keďže – na rozdiel od Slovana – sú na takýto povrch zvyknutí.
Slovan má ročný rozpočet približne 25 miliónov eur. Aký rozpočet má Celje?
Je prinajmenšom polovičný, pohybuje sa niekde medzi 12 a 15 miliónmi eur. Celje má však spomedzi slovinských klubov najvyšší rozpočet.
Najlepšie platení hráči Slovana zarábajú možno až 80 000 eur mesačne. Aká je situácia v NK Celje?
Celje sa považuje za slovinský klub, ktorý dokáže vyplácať najvyššie platy – tento trend pretrváva už niekoľko rokov. V tejto sezóne v tomto smere pridal aj Maribor. Klub vlastní Turek Acun Ilicali, ktorému patrí aj Hull City.
Celje si bude môcť dovoliť vysoké platy aj v budúcnosti, a to vďaka značným príjmom z európskych súťaží v tejto sezóne. Najlepšie platený hráč Celje (Sešlar, pozn. red.) zarába milión eur ročne, hoci drvivá väčšina dostáva výrazne nižšie mzdy.
Akú povesť majú v Slovinsku hráči Slovana Kenan Bajrič a Andraž Šporar?
Andraž Šporar sa už dlho radí medzi najlepších slovinských útočníkov. Na EURO 2024 vytvoril údernú útočnú dvojicu s Benjaminom Šeškom – najväčšou hviezdou Slovinska –, no následne ho trápili zdravotné problémy, pre ktoré prišiel o miesto v základnej zostave. Momentálne dostáva prednosť Žan Vipotnik.
Napriek tomu zostáva Šporar vďaka svojim skúsenostiam a nespornej kvalite stabilným členom reprezentácie a v Slovinsku sa teší veľkému rešpektu. Je tiež klubovou ikonou Olimpije Ľubľana.
Aj Kenan Bajrič hrával za Olimpiju, kým prestúpil do Bratislavy. Dá sa povedať, že by si zaslúžil viac príležitostí v slovinskej reprezentácii, no na jeho poste momentálne dostávajú viac šancí Jaka Bijol, Vanja Drkušić a David Brekalo. V Slovinsku však Bajriča považujú za obrancu, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť.
Najnovšou posilou klubu NK Celje je Žiga Frelih, ktorý v minulosti pôsobil v Spartaku Trnava – odvekého rivala Slovana. Akú dôležitú úlohu v tíme NK Celje tento hráč zohráva?
Frelih debutoval v sobotňajšom ligovom zápase proti tímu Nafta (výhra 3:1), v ktorom tréner Vítor Campelos doprial oddych viacerým kľúčovým hráčom.
Frelih plní úlohu náhradného brankára, brankárskou jednotkou Celje naďalej zostáva Žan Luk Leban. Klub však vzhľadom na dlhú a náročnú sezónu, ktorá ho čaká, chce mať k dispozícii dvoch kvalitných brankárov.
Príchodom Freliha – dlhodobo považovaného za jedného z najlepších slovinských brankárov, čo potvrdil aj počas svojho pôsobenia v slovenskom Spartaku – sa tento cieľ podarilo naplniť.