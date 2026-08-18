Hokejový kapitán zahynul pri nehode na diaľnici. Tím oznámil správu s ťažkým srdcom

Americký hokejový kapitán Preston Korytkowski prišiel o život pri tragickej dopravnej nehode.
K osudnej zrážke došlo v skorých ranných hodinách v sobotu na diaľnici v okrese Caroline v americkom štáte Virgínia.
Korytkowského auto narazilo krátko pred štvrtou hodinou rannou do návesu ťahača. Záchranári mu už nedokázali pomôcť. Hokejista podľahol ťažkým zraneniam priamo na mieste.
Nehodu ako prvá zdokumentovala miestna televízna stanica WTVR, neskôr ju potvrdila aj polícia štátu Virgínia.
Správa zasiahla celý tím Michigan State Spartans, ktorého bol Korytkowski kapitánom. Vedenie klubu sa rozhodlo oznámiť tragédiu prostredníctvom sociálnych sietí.
„Zverejňujeme to s ťažkým srdcom. Náš spoluhráč, priateľ a kapitán Preston bohužiaľ zomrel," napísali Spartans, ktorí súťažia v druhej divízii univerzitnej hokejovej asociácie ACHA.
Rodák z Rockfordu strávil v drese Michigan State štyri sezóny. Na ľavom krídle odohral 103 stretnutí, v ktorých sa presadil desaťkrát a dvanásťkrát pridal asistenciu – v súčte 22 kanadských bodov.
Nad jeho odchodom smútia aj tí, ktorí ho formovali v mladosti. „Mal som tú česť pracovať s Prestonom ešte na strednej škole. Bol to výnimočný človek. Myslím na neho a na celú jeho rodinu," vyjadril sa jeho bývalý tréner Corbin Rainey.