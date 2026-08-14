Novotný o odchode Szabovej: V OKTAGONe už nemala kam ísť. Som s tým úplne v mieri

Lucia Szabová po víťazstve nad Luciou Pudilovou uzavrela svoje pôsobenie v OKTAGONe a jej ďalšou zastávkou bude UFC. Promotér organizácie Ondřej Novotný teraz vysvetlil, ako vníma jej rozhodnutie odísť na najväčšiu svetovú scénu.
„Lucku Szabovú už v OKTAGONe neuvidíme, je to pravda. Je to prirodzený posun. Nemôžeš, špeciálne Lucii, v niečom takom brániť,“ uviedol Novotný v relácii MMA Letem Světem.
Podľa promotéra bolo len otázkou času, kedy Szabová začne uvažovať o ďalšom kroku. „Bol som to ja, kto jej dávno hovoril, že už tu tie možnosti sú. Ona sa pre to rozhodla v túto chvíľu. Kam inam? Čo iné má robiť,“ vysvetlil.
Novotný zároveň naznačil, že ak by bola pre Szabovú prioritou finančná stránka, existovala aj alternatíva. „Jediné, čo som jej hovoril, že je tu dnes, ak by riešila peniaze a nie športovú stránku, možnosť MVP. To však úplne zamietla a nechcela sa s nimi vôbec baviť. Ide si svojou cestou do UFC, takže jej budeme držať palce.“
Dominantná šampiónka už nemala veľa možností
Szabová v OKTAGONe postupne ovládla bantamovú aj mušiu váhu a podľa Novotného sa tým dostala do situácie, keď jej organizácia už nedokázala ponúknuť veľa nových športových výziev.
„Že je to pre nás strata? Keď máš niekoho dominantného, tak ho ako fanúšikovia rovnako nechcete vidieť s niekým, o kom viete, že prehrá. Kolobeh je takto nastavený. Som s tým úplne v mieri,“ povedal.
Novotný pritom Szabovej odchod avizoval už po jej predchádzajúcom zápase. Slovenská bojovníčka však ešte absolvovala súboj s Pudilovou, ktorý sa napokon stal jej posledným vystúpením v organizácii.
Ten priniesol päť kôl a víťazstvo Szabovej na body. Pudilová však počas zápasu utrpela zranenie ruky.
„Hovoril som to Lucii po predchádzajúcom zápase, ale dala nám ešte zápas s Pudilovou, ktorá si, bohužiaľ, zlomila ruku. Mohol to byť krajší zápas, ale klobúk dole pred Pudilovou, že aj tak z toho urobila päťkolový súboj,“ dodal Novotný.
Pre OKTAGON tak odchodom Szabovej končí obdobie, počas ktorého patrila medzi jeho najdominantnejšie bojovníčky. Novotný však jej rozhodnutie neľutuje a cestu do UFC vníma ako prirodzené pokračovanie jej kariéry.