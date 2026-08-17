Kincl dostal veľkú výzvu. O titulovú šancu zabojuje proti českému rivalovi

Súboj dvoch najlepších českých bojovníkov strednej váhy a priama konfrontácia o pozíciu titulového vyzývateľa.
Na turnaji OKTAGON 95 v Karlových Varoch sa stretnú dvojka rebríčka Patrik „Inšpektor“ Kincl a trojka Dominik Humburger.
Súboj dravosti a precíznej techniky postaví proti sebe dvoch bojovníkov z najlepšej svetovej sedemdesiatky a sľubuje jeden z najsledovanejších domácich duelov tohto roka.
Kinclova cesta späť na trón
Bývalý dlhoročný šampión a niekdajší kráľ P4P rebríčka organizácie Patrik Kincl (29–12) patrí medzi najkomplexnejšie a najrešpektovanejšie osobnosti európskeho MMA.
V OKTAGONe obhajoval titul šampióna strednej váhy takmer tri roky a porazil mená ako Vémola, Lohoré či Wawrzyniak.
Po náročnom období a prehrách s Kerimom Engizekom a Makhmudom Muradovom sa český stratég vrátil na víťaznú vlnu v decembri 2025, keď jednoznačným víťazstvom na body ukončil rivalitu s Robertom Pukačom.
Tento rok v júli si navyše pripísal dominantné víťazstvo aj nad bývalou štvorkou divízie Hojatom Khajevandom, keď v druhom kole nasadil techniku arm-triangle a zvíťazil na submisiu.
Elitný vojak Humburger pred najväčšou výzvou kariéry
Pre Dominika Humburgera predstavuje tento súboj doterajší vrchol jeho športovej kariéry.
Profesionálny vojak Armády ČR, inštruktor boja zblízka a držiteľ vojenského ocenenia od prezidenta Petra Pavla má za sebou fantastický rok 2025.
Pri svojom debute v Karlových Varoch porazil Samuela „Piráta“ Krištofiča, následne na Štvanici favorizovaného Marka Hulmeho a v semifinále Tipsport Gamechangeru predviedol s vtedajším šampiónom divízie Kerimom Engizekom strhujúci súboj, ktorý fanúšikovia zvolili za Zápas roka 2025.
Tento rok v apríli si na domácej pôde v Liberci poradil s obávaným Švédom Zebastianom Kadestamom a vybojoval si aktuálnu tretiu priečku v divízii do 84 kg.
Súboj o pozíciu vyzývateľa a konfrontácia Škvora s Narkunom
Duel medzi druhým a tretím mužom rebríčka bude súbojom o pozíciu ďalšieho titulového vyzývateľa strednej váhy.
Kvalitu zápasu podčiarkuje aj fakt, že obaja bojovníci reprezentujú špičku domácej scény a z pohľadu ich postavenia vo svetovom rebríčku (Kincl je na 52. priečke a Humburger na 68. priečke) ide o súboj svetovej úrovne.
Kartu turnaja OKTAGON 95 v Karlových Varoch navyše ozdobí atraktívny súboj v poloťažkej váhe.
Daniel Škvor si zmeria sily s poľskou legendou Tomaszom Narkunom, bývalým dlhoročným šampiónom organizácie KSW.
Súboj českého postojára s ikonou európskej scény bude pre Škvora jednou z najväčších výziev doterajšej kariéry.
Turnaj OKTAGON 95 sa uskutoční v KV Arene v Karlových Varoch 17. októbra 2026.
Vstupenky a prístup k živému prenosu (PPV) sú k dispozícii na oficiálnych stránkach organizácie.