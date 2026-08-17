    Kincl dostal veľkú výzvu. O titulovú šancu zabojuje proti českému rivalovi

    Český bojovník Patrik Kincl.
    Český bojovník Patrik Kincl. (Zdroj: Oktagon MMA, Autor: OKTAGON.TV)
    Sportnet|17. aug 2026 o 11:51
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    Bývalý šampión proti vychádzajúcej hviezde. Taký zápas pripravil OKTAGON v Karlových Varoch.

    Súboj dvoch najlepších českých bojovníkov strednej váhy a priama konfrontácia o pozíciu titulového vyzývateľa.

    Na turnaji OKTAGON 95 v Karlových Varoch sa stretnú dvojka rebríčka Patrik „Inšpektor“ Kincl a trojka Dominik Humburger.

    Súboj dravosti a precíznej techniky postaví proti sebe dvoch bojovníkov z najlepšej svetovej sedemdesiatky a sľubuje jeden z najsledovanejších domácich duelov tohto roka.

    Kinclova cesta späť na trón

    Bývalý dlhoročný šampión a niekdajší kráľ P4P rebríčka organizácie Patrik Kincl (29–12) patrí medzi najkomplexnejšie a najrešpektovanejšie osobnosti európskeho MMA.

    V OKTAGONe obhajoval titul šampióna strednej váhy takmer tri roky a porazil mená ako Vémola, Lohoré či Wawrzyniak.

    Po náročnom období a prehrách s Kerimom Engizekom a Makhmudom Muradovom sa český stratég vrátil na víťaznú vlnu v decembri 2025, keď jednoznačným víťazstvom na body ukončil rivalitu s Robertom Pukačom.

    Tento rok v júli si navyše pripísal dominantné víťazstvo aj nad bývalou štvorkou divízie Hojatom Khajevandom, keď v druhom kole nasadil techniku arm-triangle a zvíťazil na submisiu.

    Elitný vojak Humburger pred najväčšou výzvou kariéry

    Pre Dominika Humburgera predstavuje tento súboj doterajší vrchol jeho športovej kariéry.

    Profesionálny vojak Armády ČR, inštruktor boja zblízka a držiteľ vojenského ocenenia od prezidenta Petra Pavla má za sebou fantastický rok 2025.

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    Pri svojom debute v Karlových Varoch porazil Samuela „Piráta“ Krištofiča, následne na Štvanici favorizovaného Marka Hulmeho a v semifinále Tipsport Gamechangeru predviedol s vtedajším šampiónom divízie Kerimom Engizekom strhujúci súboj, ktorý fanúšikovia zvolili za Zápas roka 2025.

    Tento rok v apríli si na domácej pôde v Liberci poradil s obávaným Švédom Zebastianom Kadestamom a vybojoval si aktuálnu tretiu priečku v divízii do 84 kg.

    Súboj o pozíciu vyzývateľa a konfrontácia Škvora s Narkunom

    Duel medzi druhým a tretím mužom rebríčka bude súbojom o pozíciu ďalšieho titulového vyzývateľa strednej váhy.

    Kvalitu zápasu podčiarkuje aj fakt, že obaja bojovníci reprezentujú špičku domácej scény a z pohľadu ich postavenia vo svetovom rebríčku (Kincl je na 52. priečke a Humburger na 68. priečke) ide o súboj svetovej úrovne.

    Kartu turnaja OKTAGON 95 v Karlových Varoch navyše ozdobí atraktívny súboj v poloťažkej váhe.

    Daniel Škvor si zmeria sily s poľskou legendou Tomaszom Narkunom, bývalým dlhoročným šampiónom organizácie KSW.

    Súboj českého postojára s ikonou európskej scény bude pre Škvora jednou z najväčších výziev doterajšej kariéry.

    Turnaj OKTAGON 95 sa uskutoční v KV Arene v Karlových Varoch 17. októbra 2026.

    Vstupenky a prístup k živému prenosu (PPV) sú k dispozícii na oficiálnych stránkach organizácie.

    MMA

    Český bojovník Patrik Kincl.
    Český bojovník Patrik Kincl.
    Kincl dostal veľkú výzvu. O titulovú šancu zabojuje proti českému rivalovi
    dnes 11:51
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