Szabová zvládla zápas storočia a zostáva šampiónkou. Po výhre ocenila aj súperku

Lucia Szabová zostáva šampiónkou bantamovej váhy organizácie OKTAGON. Na turnaji OKTAGON 92 na pražskej Štvanici zdolala po piatich kolách Luciu Pudilovú na body a pripísala si tak úspešnú obhajobu titulu.
Pre slovenskú bojovníčku išlo o jeden z najťažších zápasov kariéry. Po dueli priznala, že očakávala predčasné ukončenie, no napokon musela absolvovať všetkých päť kôl.
„Je to extrémne kvalitná súperka a veľmi ťažký zápas. Som vďačná, že som si to mohla vyskúšať s niekým, kto bol dvakrát v UFC. Mám voči nej obrovský rešpekt a patrí jej uznanie za výkon, ktorý predviedla,“ povedala Szabová.
Počas zápasu ju prekvapil štýl českej súperky. Pudilová ju často tlačila na pletivo a nútila ju brániť sa v situáciách, s ktorými sa doteraz v OKTAGONe stretávala len zriedka.
„Naozaj som to nečakala, ale som rada, že to tak bolo. Konečne ma niekto dostal trochu pod tlak a mohla som si vyskúšať obranu. Bola to perfektná skúsenosť a som rada, že som ten tlak zvládla,“ zhodnotila.
Szabová zároveň poďakovala fanúšikom, ktorí vytvorili na Štvanici výbornú atmosféru.
„Znamená to pre mňa úplne všetko. Ďakujem každému, kto dnes prišiel a podporil nás. Práve preto toto robím,“ odkázala.
Víťazstvo na pražskej Štvanici označila za výnimočný zážitok. „Bolo to úplne magické. Užili sme si to od začiatku až do konca. Aj to, že som si prvýkrát naplno vyskúšala päť kôl, bolo pre mňa niečo nové.“
Na otázku, čo bude nasledovať, odpovedala opatrne.
„Momentálne som ešte plná emócií zo zápasu. Sama nad tým rozmýšľam. Dnes sú všetci v mojom tíme spokojnejší ako ja, pretože som dúfala, že zápas ukončím skôr. Viem však, že mám na čom pracovať, a teším sa na to, čo prinesie budúcnosť.“
Szabová si triumfom udržala titul bantamovej váhy a naďalej zostáva dvojnásobnou šampiónkou organizácie OKTAGON.