David Kozma dostal vysnívaný zápas. Vo Frankfurte vyzve nemeckú hviezdu

Bývalý najdlhšie vládnuci šampión OKTAGONu David Kozma sa predstaví na najväčšom MMA podujatí tohto roka.
Po presvedčivom sobotňajšom víťazstve na pražskej Štvanici si definitívne vybojoval vysnívaný súboj proti najväčšej nemeckej hviezde Christianovi Eckerlinovi.
Stretnutie dvoch veľkých ikon sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2026 na futbalovom štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte pred takmer 60 000 divákmi.
Výzva prijatá: Cesta cez Zawadu na nemeckú pôdu
O súboj s „Kráľom Nemecka“ si Kozma povedal už počas tohtoročnej jari.
Aby však k tomuto zápasu mohlo dôjsť, musel český bojovník najskôr zdolať nemeckého veterána Davida Zawadu na turnaji OKTAGON 92.
Sobotňajší večer 1. augusta pod holým nebom na pražskej Štvanici zvládol na výbornú.
Pred domácim publikom predviedol veľmi kvalitný výkon a Zawadu zdolal na body. Zápasu s Eckerlinom už tak nič nestojí v ceste.
Odkaz šampióna a veľký návrat na vrchol
Pre Davida Kozmu má nadchádzajúci duel obrovský význam aj z pohľadu jeho odkazu.
Do histórie OKTAGONu sa zapísal ako najdlhšie vládnuci šampión welterovej váhy, ktorý svoj majstrovský opasok úspešne obhájil päťkrát.
Po rokoch na absolútnom vrchole však prišlo najnáročnejšie obdobie jeho kariéry, počas ktorého utrpel tri tvrdé prehry za sebou.
Kozma však ukázal veľkú mentálnu odolnosť, zapracoval na návrate do optimálnej formy a posledným víťazstvom na Štvanici potvrdil, že je späť.
Pred takmer 60 000 fanúšikmi vo Frankfurte má teraz príležitosť napísať ďalšiu významnú kapitolu svojej kariéry.
Súboj dvoch legiend na najväčšej možnej scéne
Stretnutie s Christianom Eckerlinom na jeho domácej pôde vo Frankfurte bude pre Kozmu jednou z najväčších výziev v kariére.
Eckerlin sa v Nemecku teší obrovskej popularite a v aréne bude mať podporu drvivej väčšiny z takmer 60 000 divákov.
Kozma je však zvyknutý zápasiť pod veľkým tlakom a do Nemecka cestuje s cieľom získať jeden z najcennejších skalpov svojej kariéry.
Turnaj OKTAGON 94 na futbalovom štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2026. Vstupenky sú dostupné na oficiálnej stránke organizácie.