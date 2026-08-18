Djokovičov brat o detstve bez rodičovskej pozornosti: Chápem ich, no trpel som

Brat srbského tenistu Novaka Djokoviča Marko priznal v rozhovore pre web lavanguardia.com psychické problémy spôsobené športovými úspechmi jeho súrodenca.
"Prechádzal som si ťažkým obdobím svojho života. Trpel som. Navštevoval som psychológov, skúšal som všetko," objasnil 34-ročný bývalý hráč "bieleho športu".
V rámci projektu chce pomôcť deťom "zvládnuť ťažké časy" zdôraznením "trojuholníka dieťa-rodič-tréner".
Latka nastavená príliš vysoko
Stalo sa mu, že ho rodičia niekedy nepočúvali, lebo sa plnohodnotne venovali inému dieťaťu.
Spolu s ďalším bratom Djordjem boli v Novakovom tieni.
Dôvod bol jednoduchý - víťaz 24 grandslamových turnajov bol už v ôsmich rokoch "výnimočný" a rodičia, ktorí veľa pracovali a mali ťažký život aj s udržaním financií pre domácnosť, si narobili dlhy s "veľmi vysokými úrokovými sadzbami".
"Ako dieťa som hľadal pozornosť svojich rodičov, ale chýbali im energia a čas. Chápem ich. Hľadal som lásku prostredníctvom tenisu a mýlil som sa. S Novakom bola latka nastavená veľmi vysoko a keď som ju nedokázal splniť, prišla frustrácia," spomínal Marko, ktorý však svojich rodičov neobviňuje.
Novakov odchod do Nemecka za desať eur
Priblížil aj príbeh, keď sa Novak v 13 rokoch rozhodol odísť do Nemecka a zlepšovať sa v tom, čo miluje doteraz. Otec mu daroval desať eur s tým, že to je všetko, čo má.
"´Nemôžem ťa ďalej podporovať. Buď sa tomu venuješ na 100 percent, alebo ti nebudeme môcť ďalej platiť.‘ Predstavte si ten tlak na Novaka. Nemal priestor na chyby," povedal Marko.
Tenis ako zámienka na diskusiu o duševnom zdraví
Na záver povzbudil všetkých, s raketou alebo bez nej, aby sa zúčastnili prednášok na turnaji Love & Peace and Friends, pretože tenis je len zámienkou na diskusiu o probléme, akým je duševné zdravie, ktoré môže postihnúť každého, počnúc deťmi.