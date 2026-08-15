VIDEO: Pirát skončil po tvrdom faule v bezvedomí. Z klietky ho odnášali na nosidlách

Samuel „Pirát“ Krištofič má za sebou premiéru v organizácii RFA. Na turnaji RFA 32 na Bratislavskom hrade nastúpil proti Marcinovi Naruszczkovi v odvete ich vzájomného súboja spred piatich rokov.
Pirátova premiéra v RFA sa však skončila nešťastne. Poľského súpera rozhodca po tvrdom faule diskvalifikoval.
VIDEO: Záver zápasu Pirát - Naruszczka
Krištofič začal súboj aktívne a v postoji dokázal poľského súpera viackrát presne zasiahnuť. Naruszczka sa snažil dostať zápas do klinču a preniesť ho na zem, no po prvom kole bolo všetko otvorené.
V druhom kole sa Krištofič pokúsil dostať súpera na zem. V následnej situácii však Naruszczka zasiahol Slováka kolenom do hlavy v momente, keď bol na zemi.
Rozhodca poľského bojovníka okamžite diskvalifikoval a zápas sa skončil víťazstvom Krištofiča.
Slovenský bojovník tak síce svoju premiéru v RFA zvládol víťazne, rozhodne však nešlo o spôsob, akým si svoj prvý zápas v organizácii predstavoval.