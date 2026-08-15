    VIDEO: Pirát skončil po tvrdom faule v bezvedomí. Z klietky ho odnášali na nosidlách

    Pirát ostal po faule bezvládne ležať.
    Pirát ostal po faule bezvládne ležať. (Zdroj: VOYO)
    Sportnet|15. aug 2026 o 22:51
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    Zápas bol ukončený v druhom kole.

    Samuel „Pirát“ Krištofič má za sebou premiéru v organizácii RFA. Na turnaji RFA 32 na Bratislavskom hrade nastúpil proti Marcinovi Naruszczkovi v odvete ich vzájomného súboja spred piatich rokov.

    Pirátova premiéra v RFA sa však skončila nešťastne. Poľského súpera rozhodca po tvrdom faule diskvalifikoval.

    VIDEO: Záver zápasu Pirát - Naruszczka

    Krištofič začal súboj aktívne a v postoji dokázal poľského súpera viackrát presne zasiahnuť. Naruszczka sa snažil dostať zápas do klinču a preniesť ho na zem, no po prvom kole bolo všetko otvorené.

    V druhom kole sa Krištofič pokúsil dostať súpera na zem. V následnej situácii však Naruszczka zasiahol Slováka kolenom do hlavy v momente, keď bol na zemi.

    Rozhodca poľského bojovníka okamžite diskvalifikoval a zápas sa skončil víťazstvom Krištofiča.

    Slovenský bojovník tak síce svoju premiéru v RFA zvládol víťazne, rozhodne však nešlo o spôsob, akým si svoj prvý zápas v organizácii predstavoval.

    MMA

    Pirát ostal po faule bezvládne ležať.
    Pirát ostal po faule bezvládne ležať.
    VIDEO: Pirát skončil po tvrdom faule v bezvedomí. Z klietky ho odnášali na nosidlách
    so 22:51
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