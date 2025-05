Kleinov sparingpartner sa opäť činil. Jeho ďalší virálny knokaut obletel svet

ŽILINA. Meno Lukáša Antala sa v posledných týždňoch skloňuje častejšie než kedykoľvek predtým. Dvoma tvrdými víťazstvami v organizácii PML si v priebehu jediného mesiaca vystrelil pozíciu jedného z najnebezpečnejších bojovníkov na scéne.

Jeho knokauty majú obrovský zásah a zostrihy obleteli svet. Začalo to na konci marca na turnaji PML 14 v Trenčíne, kde Antal poslal k zemi talianskeho súpera Fondu po učebnicovej kombinácii. Video tohto ukončenia má len na sociálnych sieťach PML už viac než 2 milióny zhliadnutí, prevzali ho aj zahraničné stránky.

A dôkazom, že Antalove highlighty presahujú hranice domácej scény je fakt, že si ho všimol aj slávny Joe Rogan. Dlhoročný komentátor UFC dal Antalovi zdieľaním príspevku pečať uznania svetovej úrovne. No to bol stále iba predkrm ďalšieho virálneho knokautu, ktorý sa zrodil v priebehu uplynulého víkendu. Na žilinskej akcii PML 15 sa Antal postavil do ringu znova a doručil ďalší senzačný moment. Turka Sagaya ukončil zničujúcim spinning backfistom.

Zábery z tohto knokautu majú len pár dní po turnaji už takmer 3 milióny zhliadnutí. Antalove ukončenia sa tak stávajú doslova virálnymi fenoménmi. Organizácia PML medzičasom zverejnila aj nový spomalený pohľad na brutálny knokaut.

Chcel skončiť, dnes trénuje s Kleinom Ešte pred pár rokmi pritom hrozilo, že sa už do ringu nepostaví. V roku 2021 mal Antal vážne pochybnosti o tom, či má zmysel ďalej pokračovať a zvažoval úplný koniec kariéry. Zlom prišiel vďaka trénerovi Tomášovi Gurtlerovi. Či už to boli nové lapy, ktorými ho donútil vrátiť sa do gymu, alebo najmä dôvera trénera v jeho schopnosti, to Antala presvedčilo, aby vytrval.

A o tom, že išlo o správne rozhodnutie, dnes nikto nepochybuje. Súčasná Antalova séria 12 víťazstiev v rade naprieč postojovými disciplínami hovorí sama za seba. Antal sa pripravuje aj pod vedením ďalšieho známeho trénera Pavla Kuruca v Šali, kde si tréningy s ním obľúbila aj slovenská hviezda Ľudovít Klein. Antal je dokonca hlavný postojársky sparingpartner slovenského zápasníka UFC, ktorému pomáha aj v príprave na veľký duel proti Mateuszovi Gamrotovi.

Veľmi blízko má aj k ďalšej vychádzajúcej hviezde scény Adriánovi Ertelovi, s ktorým rovnako trénuje. Prievidzská úderka tvrdým spôsobom ukončuje svoje zápasy. Rozdielom je, že Antal ničí súperov v rámci kickboxerskej disciplíny K1, zatiaľ čo Ertel dominuje v thajskom boxe. Onedlho však obaja môžu bojovať v rovnakej disciplíne. Kto má väčšiu bombu? Pred Antalom môžu stáť obrovské výzvy práve v umení ôsmich končatín. Už pred mesiacom po zápase vyzval thaiboxera Juraja Tuturu, šampióna dvoch váhových kategórií v PML. Už vtedy prehlásil, že by si trúfol aj na súboj v thajskom boxe. Tutura však reagoval slovami, že si Antal najprv musí pod týmito pravidlami vybudovať pozíciu.

Antal si to vzal k srdcu a ukázal, že sa nebojí výziev. Najnovšie zameral svoju pozornosť na ďalšieho silného thaiboxera, Čecha Davida Zambagu. Ten sa do povedomia fanúšikov zapísal vlani v súboji s Adriánom Ertelom. To nebol len najlepší zápas roka 2024, ale jeden z najlepších súbojov v dejinách domácej scény.

Diváci boli svedkami šiestich počítaní s neuveriteľne dramatickou zápletkou. Hoci Zambaga v tomto šialenom dueli napokon prehral, tak neskoršieho šampióna Ertela poslal do počítania až dvakrát a zanechal výborný dojem. Antal svoju výzvu adresoval priamo. „Zambaga vraj prestupuje do 80-ky, čo je moja váha. Viem, že je thaiboxer, takže toto by ma zaujímalo. Rád ho privítam. Videl som jeho súboj s Aďom (Ertelom), bol to brutálny zápas. Poďme si porovnať, kto má väčšiu bombu!" odkázal Antal.