V minulosti bol terčom atentátu. Bývalého vrcholného zápasníka zastrelili na ulici

Suman Mochtarjan.
Suman Mochtarjan. (Autor: X/MMA Orbit)
10. okt 2025 o 12:39
Polícia označila tento útok za cielený.

BRATISLAVA. Bývalý zápasník UFC Suman Mochtarjan bol zastrelený pri útoku v západnej časti Sydney. V stredu 8. októbra okolo 18.00 h bol v tom čase na prechádzke.

Tridsaťtriročný muž v rokoch 2018 a 2019 dvakrát bojoval v najprestížnejšej organizácii MMA a potom sa začal venovať trénerstvu, kde zohrával kľúčovú úlohu pri rozvoji niektorých z najlepších austrálskych perspektív v tomto športe.

Polícia označila tento útok za cielený. Záchranná služba našla Mochtarjana so strelnými zraneniami v hornej časti tela, ale napriek rýchlej snahe zomrel na mieste. Informoval o tom web espn.com.

"Pri streľbe na verejnom mieste v západnej časti Sydney zomrel muž. Polícia zabezpečila miesto činu a začala vyšetrovať okolnosti incidentu.

Krátko nato, približne o 18.15 h, boli záchranné zložky privolané na základe hlásenia o požiari auta. Ten uhasili, no vozidlo bolo zničené. Polícia zabezpečila aj druhé miesto činu a vyšetruje, či tieto dva incidenty spolu súvisia," uviedla polícia Nového Južného Walesu.

Mochtarjan bol vo februári 2024 terčom pokusu o atentát pred telocvičňou na predmestí Sydney Wentworthwille, kde pôsobil. Páchateľom bol 21-ročný útočník.

V apríli toho istého roku bol dokonca zrušený turnaj MMA z obavy, že by mohlo dôjsť k útoku gangu na Mochtarjana.

    V minulosti bol terčom atentátu. Bývalého vrcholného zápasníka zastrelili na ulici
    dnes 12:39
