Buday je momentálne najžiadanejší zápasník v ťažkej váhe, hovorí Pavol Neruda

BRATISLAVA. Slovenský bojovník Martin Buday patrí medzi najúspešnejších zástupcov domácej MMA scény.
V UFC vyhral sedem z ôsmich zápasov, no napriek tomu odišiel z najprestížnejšej ligy sveta po tom, čo mu organizácia nepredĺžila kontrakt.
Spolumajiteľ organizácie Oktagon MMA Pavol Neruda vidí v prípadnom návrate Budaya na domáce podujatia veľký potenciál.
„Má to dve strany. Jedna z nich je, že v rámci ťažkej váhy je momentálne jedným z najžiadanejších mien na svete. Je to jeden z mála bojovníkov, ktorý odišiel z UFC víťazne a so cťou,“ uviedol Neruda pre sport.cz.
Podľa jeho slov je bežný scenár v UFC iný. Zápasníci po viacerých prehrách a poklese formy odchádzajú bez veľkého rozruchu. Buday sa však rozlúčil po trojzápasovej víťaznej vlne.
„Má fantastickú bilanciu a je o neho obrovský záujem. Je to náš domáci borec, ktorého by sme radi videli bojovať u nás,“ doplnil Neruda.
Nie je výrečným showmanom, ale v Oktagone môže zažiariť
Zakladateľ Oktagonu zároveň priznal, že Buday nemá prirodzený dar zaujať verejnosť mimo klietky.
„Bohužiaľ, nie je až tak atraktívny v zápasoch ani v rámci promo aktivít, hoci sa snaží. Nie je ten typ, čo by na seba pútal pozornosť.
Aj preto je jeho cena trochu diskutabilná. Napriek tomu si myslím, že úplne najlepšou destináciou pre neho je Oktagon,“ uviedol.
Dôvod je podľa neho jasný, v domácom prostredí by si mohol vybudovať pevnejšie meno, fanúšikovia by si k nemu našli cestu a prirodzene by si získal podporu.
„V PFL by sa úplne stratil. Pravdepodobne by zápasil s Rusmi a sledovanosť by bola veľmi slabá. U nás doma môže zanechať svoj odkaz, vrátiť sa k titulu a vyťažiť z toho príbehu aj v budúcnosti.
Ľudia si ho budú pamätať. Aj pre našu divíziu ťažkých váh by to bol cenný prírastok,“ uzavrel Neruda.