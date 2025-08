Buday plánuje ďalšie zápasy mimo UFC, v hre sú PFL a návrat do Oktagonu

BRATISLAVA. Slovenský bojovník ťažkej váhy Martin Buday má za sebou viacero vystúpení v UFC, no po nečakanom prepustení budú jeho najbližšie kroky viesť iným smerom. V rozhovore s uznávaným novinárom Arielom Helwanim priznal, že návrat do UFC momentálne nie je istý a zvažuje ponuky z iných organizácií. „Rád by som bojoval čím skôr. Som zdravý a rád by som do konca roka stihol jeden až dva zápasy,“ povedal Buday.

Ako ďalej uviedol, v hre sú najmä dve alternatívy - americká organizácia PFL alebo návrat do Oktagon MMA, kde v minulosti pôsobil ako šampión.

„Pravdepodobne to bude rozhodovanie medzi PFL a Oktagonom. Je ťažké povedať, koho by som preferoval, ale vzhľadom k tomu, ako poznám Oktagon, kde som bol aj šampiónom, tak asi by som sa o niečo viac prikláňal na stranu Oktagonu.“ Buday zároveň priznal, že by rád ukázal fanúšikom atraktívnejšie výkony než v posledných zápasoch v UFC.