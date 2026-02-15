Výsledky turnaja OKTAGON 84: Zo Slovákov uspel len Fodor, Paradeiser titul nezískal

OSTRAVA. Turnaj OKTAGON 84 priniesol staronového šampióna velterovej váhy, návrat bývalého šampióna na víťaznú vlnu aj tvrdé konce viacerých duelov.
Zo slovenských bojovníkov sa v Ostrave radoval len František Fodor, zatiaľ čo Ronald Paradeiser a Jozef Wittner svoje zápasy prehrali.
Hlavný zápas večera patril titulovému súboju vo velterovej váhe. Kaik Brito obhájil pozíciu jedného z najnebezpečnejších bojovníkov organizácie, keď v treťom kole technickým knokautom ukončil Ronalda Paradeisera.
Slovenský zápasník sa snažil držať tempo, no rozhodujúci moment prišiel po presnom zásahu Brazílčana úderom z otočky.
Pozitívny impulz do kariéry si pripísal David Kozma. Bývalý dlhoročný šampión velterovej váhy po troch knokautových prehrách zvládol duel s Jozefom Wittnerom takticky.
V každom kole si pomohol takedownom, súpera kontroloval na zemi a po troch kolách zvíťazil jednohlasne na body 30:27.
Jedinú slovenskú výhru večera zaznamenal František Fodor. V súboji s Janom Širokým uspel po troch kolách na body, keď bol aktívnejší v postoji aj v klinči a presvedčil všetkých bodových rozhodcov.
Medzi výrazné momenty galavečera patril aj triumf Fedora Durica, ktorý v druhom kole knokautom ukončil Tomáša Mudrocha, či submisia Hafeniho Nafuku proti Matějovi Kuzníkovi.
Výsledky turnaja OKTAGON 84
- Kaik Brito zdolal Ronalda Paradeisera – TKO (3. kolo, 1:18)
- David Kozma zdolal Jozefa Wittnera – jednomyseľne na body
- Fedor Duric zdolal Tomáša Mudrocha – KO/TKO (2. kolo, 3:15)
- Jakub Batfalský zdolal Eugena Black-Della – jednomyseľne na body
- Hafeni Nafuka zdolal Matěja Kuzníka – submisia (2. kolo, 4:54)
- František Fodor zdolal Jana Širokého – jednomyseľne na body
- Brajan Przysiwek zdolal Václava Klimšu – jednomyseľne na body
- Endrit Brajshori zdolal Petra Bartoněka – submisia (1. kolo, 0:55)
- Daniel Schordje zdolal Lukáša Závičáka –nejednohlasné rozhodnutie
- Oskar Staszczak zdolal Adama Havrana – jednomyseľne na body