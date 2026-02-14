VIDEO: Sen o druhom opasku sa rozplynul. Paradeiser padol pred limitom

OSTRAVA. Sen o druhom titule sa tentoraz nenaplnil. Ronald Paradeiser prehral v hlavnom zápase turnaja OKTAGON 84 s Brazílčanom Kaikom Britom, keď mu v treťom kole podľahol na technický knokaut.
Bývalý šampión ľahkej váhy vstupoval do titulového duelu vo velterovej kategórii s veľkým sebavedomím, no zároveň s hendikepom.
Ako po zápase priznal, prípravu mu výrazne skomplikovali zdravotné problémy. Sedem týždňov pred duelom podstúpil operáciu slepého čreva, čo sa nevyhnutne podpísalo pod jeho tréningový proces.
Zápas sa od úvodu niesol v svižnom tempe. Paradeiser sa snažil hľadať priestor v postoji, Brito prekvapivo preniesol súboj na zem, kde sa pokúšal o ukončenie.
Kým v prvom kole mu to pri škrtení na zemi ešte nevyšlo, v treťom dejstve potvrdil povesť mimoriadne nebezpečného bojovníka, ktorý dokáže potrestať aj malé zaváhanie.
Zásah z otočky rozhodol celý zápas
Rozhodujúci moment prišiel v treťom kole. Brazílčan trafil otočku, ktorú síce podľa vlastných slov Paradeiser videl, no nestihol sa jej vyhnúť.
Po zásahu nasledoval pád na zem a Brito okamžite prešiel do dominantnej pozície, z ktorej už slovenského bojovníka nepustil.
Rozhodca napokon zápas ukončil ako technický knokaut.
VIDEO: Brito vs. Paradeiser (ukončenie duelu)
Paradeiser po súboji neskrýval sklamanie, no zároveň pôsobil zmierene. Fanúšikom poďakoval za podporu a zdôraznil, že aj napriek prehre chce pokračovať ďalej.
„Ideme ďalej, budeme sa zlepšovať,“ odkázal s tým, že cesta k vrcholu preňho nikdy nebola jednoduchá a ani teraz sa jej nechce vyhýbať.
Zároveň priznal, že napriek neideálnej príprave si veril a cítil, že zápas sa mohol vyvíjať aj inak.
Prehru však berie ako ďalšiu skúsenosť na svojej „tŕnistej ceste“, na ktorej sa chce opäť prepracovať medzi elitu.
Kaik Brito získal víťazstvom druhýkrát titul velterovej váhy a potvrdil status jedného z najobávanejších bojovníkov organizácie.
Paradeiser síce z Ostravy odchádzal bez opasku, no s jasným odkazom. Táto kapitola jeho kariéry sa ešte neskončila.