OKTAGON 84: Kozma prerušil sériu tvrdých prehier. V Ostrave zdolal Wittnera

OSTRAVA. Návrat, ktorý potreboval. David Kozma sa po náročnom období opäť dočkal víťazstva, keď na turnaji OKTAGON 84 jednoznačne zdolal Jozefa Wittnera.
Domáci favorit ovládol duel na body po troch kolách u všetkých rozhodcov v pomere 30:27.
Hoci Wittner hneď v prvých sekundách trafil dobrý zadný úder, český bojovník ho ustál.
Kozma rýchlo prevzal iniciatívu, Slováka dostával na zem takedownmi a v každom kole ho systematicky kontroloval.
Najväčšiu šancu mal Wittner v druhom kole, keď na zemi zachytil kimuru. Kozma však situáciu zvládol bez paniky, vyhol sa problémom a opäť diktoval tempo zápasu.
Väčšinu času trávil v dominantných pozíciách, z ktorých súperovi nedal priestor na výraznejšie útoky.
Zvyšok duelu sa niesol v rovnakom duchu. Kozma stavil na istotu, kontrolu a skúsenosti, ktorými eliminoval Wittnerove zbrane. Po troch kolách tak nemohlo byť pochýb o víťazovi.
Pre Kozmu ide o mimoriadne dôležitý výsledok. Po sérii troch tvrdých knokautových prehier sa vrátil na víťaznú vlnu a pred domácim publikom v Ostrave ukázal, že s ním treba naďalej počítať.
Wittner naopak nenašiel recept, ako sa dostať do zápasu, a jeho dve svetlé chvíle na bodový úspech nestačili.