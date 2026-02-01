    Výsledky OKTAGON 83: Tvrdý knokaut rozhodol. Organizácia má nového šampióna

    Magomed Machaev po zisku titulu OKTAGONu.
    Magomed Machaev po zisku titulu OKTAGONu. (Zdroj: OKTAGON)
    1. feb 2026
    Slovenskí bojovníci tentokrát na turnaji neštartovali.

    STUTTGART. Turnaj OKTAGON 83 priniesol vyvrcholenie súboja o uvoľnený titul v perovej váhe i množstvo ďalších zápasov.

    Nemecké publikum videlo rýchle ukončenia, dominantné víťazstvá domácich bojovníkov aj potvrdenie ambícií nových mien.

    Najväčšiu pozornosť pútal titulový duel medzi Nikom Samsonidsem a Mochamedom Machaevom.

    Zápas mal jasný spád od úvodu a o novom šampiónovi bolo rozhodnuté už v prvom kole.

    VIDEO: Zostrih zápasu Machaev - Samsonidse

    Machaev využil svoju presnosť v postoji, Samsonidseho tvrdo zasiahol a po sérii úderov rozhodca zápas zastavil. Perová váha OKTAGONu tak má po dlhom čase nového kráľa.

    Dominantný výkon predviedla aj Alina Dalaslanová, ktorá potvrdila výbornú formu a zvládla náročný súboj s Karolinou Sobekovou. Duel sa postupne vyvíjal v jej prospech a v treťom kole ho ukončila technickým knokautom.

    Zaujala aj rýchla výhra Briana Manninga nad Danielom Schwindtom. Írsky bojovník poslal súpera k zemi presným úderom a tvrdým tlakom na zemi si vynútil zásah rozhodcu ešte v prvom kole.

    Z dvoch českých zástupcov na turnaji uspela len Lucie Pudilová, ktorá získala víťazstvo na body.

    Výsledky OKTAGON 83:

    Hlavný zápas

    • Mochamed Machaev porazil Nika Samsonidseho – KO, 1. kolo
      (titul perovej váhy)

    Hlavná karta

    • Alina Dalaslanová porazila Karolinu Sobekovú – TKO, 3. kolo
    • Lazar Todev porazil Josha Parisiana – TKO, 2. kolo
    • Emilio Quissua porazil Joricka Montagnaca – TKO, 1. kolo
    • Alexander Poppeck porazil Jesusa Samuela Chavarríu – submisia, 1. kolo
    • Arijan Topallaj porazil Marca Elpidia – na body

    Prelims

    • Brian Manning porazil Daniela Schwindta – TKO, 1. kolo
    • Lucie Pudilová porazila Katharinu Lehnerovú – na body
    • Ahmad Halimson porazil Jana Malacha – na body
    • Harun Kurt porazil Nathana Haywooda – na body

