Výsledky OKTAGON 83: Tvrdý knokaut rozhodol. Organizácia má nového šampióna

STUTTGART. Turnaj OKTAGON 83 priniesol vyvrcholenie súboja o uvoľnený titul v perovej váhe i množstvo ďalších zápasov.
Nemecké publikum videlo rýchle ukončenia, dominantné víťazstvá domácich bojovníkov aj potvrdenie ambícií nových mien.
Najväčšiu pozornosť pútal titulový duel medzi Nikom Samsonidsem a Mochamedom Machaevom.
Zápas mal jasný spád od úvodu a o novom šampiónovi bolo rozhodnuté už v prvom kole.
VIDEO: Zostrih zápasu Machaev - Samsonidse
Machaev využil svoju presnosť v postoji, Samsonidseho tvrdo zasiahol a po sérii úderov rozhodca zápas zastavil. Perová váha OKTAGONu tak má po dlhom čase nového kráľa.
Dominantný výkon predviedla aj Alina Dalaslanová, ktorá potvrdila výbornú formu a zvládla náročný súboj s Karolinou Sobekovou. Duel sa postupne vyvíjal v jej prospech a v treťom kole ho ukončila technickým knokautom.
Zaujala aj rýchla výhra Briana Manninga nad Danielom Schwindtom. Írsky bojovník poslal súpera k zemi presným úderom a tvrdým tlakom na zemi si vynútil zásah rozhodcu ešte v prvom kole.
Z dvoch českých zástupcov na turnaji uspela len Lucie Pudilová, ktorá získala víťazstvo na body.
Výsledky OKTAGON 83:
Hlavný zápas
- Mochamed Machaev porazil Nika Samsonidseho – KO, 1. kolo
(titul perovej váhy)
Hlavná karta
- Alina Dalaslanová porazila Karolinu Sobekovú – TKO, 3. kolo
- Lazar Todev porazil Josha Parisiana – TKO, 2. kolo
- Emilio Quissua porazil Joricka Montagnaca – TKO, 1. kolo
- Alexander Poppeck porazil Jesusa Samuela Chavarríu – submisia, 1. kolo
- Arijan Topallaj porazil Marca Elpidia – na body
Prelims
- Brian Manning porazil Daniela Schwindta – TKO, 1. kolo
- Lucie Pudilová porazila Katharinu Lehnerovú – na body
- Ahmad Halimson porazil Jana Malacha – na body
- Harun Kurt porazil Nathana Haywooda – na body