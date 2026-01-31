    VIDEO: Debut v organizácii OKTAGON mu vyšiel na jednotku. Ír súpera knokautoval

    Manning knokautuje Schwindta.
    Manning knokautuje Schwindta. (Zdroj: OKTAGON)
    Sportnet|31. jan 2026 o 21:52
    ShareTweet0

    Postaral sa o prvé ukončenie podujatia.

    STUTTGART. Na turnaji OKTAGON 83 v nemeckom Stuttgarte sa duel Briana Manninga s domácim Danielom Schwindtom skončil už v úvodnom kole.

    Írsky bojovník, ktorý ešte neokúsil trpkosť porážky, si pripísal prvé víťazstvo v organizácii OKTAGON.

    VIDEO: Zostrih ukončenia súboja Manning - Schwindt

    Manning v postoji presne trafil a Schwindt po zásahu padol na zem. Ír okamžite prešiel do útoku na zemi a sériou tvrdých úderov prinútil rozhodcu zápas ukončiť. Nemecký zápasník už nedokázal reagovať.

    Ír si v Stuttgarte pripísal víťazstvo na TKO v prvom kole a svoju profesionálnu bilanciu upravil na 6-0.

    MMA

    Manning knokautuje Schwindta.
    Manning knokautuje Schwindta.
    VIDEO: Debut v organizácii OKTAGON mu vyšiel na jednotku. Ír súpera knokautoval
    dnes 21:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»VIDEO: Debut v organizácii OKTAGON mu vyšiel na jednotku. Ír súpera knokautoval