VIDEO: Debut v organizácii OKTAGON mu vyšiel na jednotku. Ír súpera knokautoval

STUTTGART. Na turnaji OKTAGON 83 v nemeckom Stuttgarte sa duel Briana Manninga s domácim Danielom Schwindtom skončil už v úvodnom kole.
Írsky bojovník, ktorý ešte neokúsil trpkosť porážky, si pripísal prvé víťazstvo v organizácii OKTAGON.
VIDEO: Zostrih ukončenia súboja Manning - Schwindt
Manning v postoji presne trafil a Schwindt po zásahu padol na zem. Ír okamžite prešiel do útoku na zemi a sériou tvrdých úderov prinútil rozhodcu zápas ukončiť. Nemecký zápasník už nedokázal reagovať.
Ír si v Stuttgarte pripísal víťazstvo na TKO v prvom kole a svoju profesionálnu bilanciu upravil na 6-0.