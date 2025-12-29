Výsledky OKTAGON 81: Dva titulové súboje aj vyvrcholenie projektu Celebrity Series

PRAHA. V pražskej O₂ aréne sa uskutočnil turnaj OKTAGON 81, ktorým organizácia OKTAGON uzavrela rok 2025.
Fanúšikovia videli dve titulové bitky, viacero duelov s priamym dopadom na rebríčky jednotlivých váhových kategórií aj posledný profesionálny zápas v kariére Miloša Petráška.
V hlavnom zápase večera obhájil titul šampióna ťažkej váhy Will Fleury (16–3, 1 NC), keď Martina Budaya (16–3) knokautoval už v 1. kole.
Pre Fleuryho išlo o ôsme víťazstvo v rade. Jeho ďalším súperom by mal byť Daniel Škvor v titulovom súboji v poloťažkej váhe.
V hlavnom predzápase večera úspešne obhájil titul v mušej váhe Zhalgas Zhumagulov (19–9), ktorý zvíťazil nad Davidom Dvořákom (22–7). Duel bol po treťom kole ukončený rozhodnutím lekára.
V dlho očakávanej odvete po desiatich rokoch zdolal Patrik Kincl (29–12, 1 NC) Roberta Pukača (20–14–1) jednoznačne na body po troch kolách.
V ťažkej váhe zvíťazil Daniel Škvor (11–4) nad Patrickom Vespazianim (6–3) submisiou – gilotínou v 2. kole.
Záverečný duel projektu OKTAGON Celebrity Series obstaral súboj Ondřej Raška (12–9) vs. Pavel Tóth, ktorý Raška ukončil technickým knokautom v 1. kole.
Svoju profesionálnu kariéru uzavrel Miloš Petrášek (13–9), ktorý podľahol Mateuszovi Strzelczykovi (16–15–1, 1 NC) na armbar v 2. kole.
V ďalších zápasoch zvíťazili Jonas Mågård nad Elvisom Silvom na body, Veronika Smolková nad Martou Sós technickým knokautom v 1. kole, Hugo Vach nad Vojtěchom Kholom na body, Alex Hutyra nad Viktorom Kováčom submisiou v 2. kole a Ivan Klevets nad Bartłomiejem Skowyrom na body.
Turnaj OKTAGON 81 bol poslednou akciou organizácie v roku 2025. Prvým podujatím roka 2026 bude turnaj v Hannoveri, kde sa 17. januára rozhodne o víťazovi tretej a zároveň poslednej sezóny miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger.