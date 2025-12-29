    Výsledky OKTAGON 81: Dva titulové súboje aj vyvrcholenie projektu Celebrity Series

    Fleury v súboji s Budayom.
    Fleury v súboji s Budayom. (Zdroj: OKTAGON)
    Sportnet|29. dec 2025 o 19:11
    ShareTweet0

    Ako dopadli jednotlivé zápasy posledného turnaja roka?

    PRAHA. V pražskej O₂ aréne sa uskutočnil turnaj OKTAGON 81, ktorým organizácia OKTAGON uzavrela rok 2025.

    Fanúšikovia videli dve titulové bitky, viacero duelov s priamym dopadom na rebríčky jednotlivých váhových kategórií aj posledný profesionálny zápas v kariére Miloša Petráška.

    V hlavnom zápase večera obhájil titul šampióna ťažkej váhy Will Fleury (16–3, 1 NC), keď Martina Budaya (16–3) knokautoval už v 1. kole.

    Pre Fleuryho išlo o ôsme víťazstvo v rade. Jeho ďalším súperom by mal byť Daniel Škvor v titulovom súboji v poloťažkej váhe.

    VIDEO: Fleury šokoval Prahu. Budaya ukončil už v prvom kole a obhájil titul
    Súvisiaci článok
    VIDEO: Fleury šokoval Prahu. Budaya ukončil už v prvom kole a obhájil titul

    V hlavnom predzápase večera úspešne obhájil titul v mušej váhe Zhalgas Zhumagulov (19–9), ktorý zvíťazil nad Davidom Dvořákom (22–7). Duel bol po treťom kole ukončený rozhodnutím lekára.

    V dlho očakávanej odvete po desiatich rokoch zdolal Patrik Kincl (29–12, 1 NC) Roberta Pukača (20–14–1) jednoznačne na body po troch kolách.

    Budem ešte niekedy vyzerať normálne? Pukač zabával novinárov na tlačovke
    Súvisiaci článok
    Budem ešte niekedy vyzerať normálne? Pukač zabával novinárov na tlačovke

    V ťažkej váhe zvíťazil Daniel Škvor (11–4) nad Patrickom Vespazianim (6–3) submisiou – gilotínou v 2. kole.

    Záverečný duel projektu OKTAGON Celebrity Series obstaral súboj Ondřej Raška (12–9) vs. Pavel Tóth, ktorý Raška ukončil technickým knokautom v 1. kole.

    Svoju profesionálnu kariéru uzavrel Miloš Petrášek (13–9), ktorý podľahol Mateuszovi Strzelczykovi (16–15–1, 1 NC) na armbar v 2. kole.

    V ďalších zápasoch zvíťazili Jonas Mågård nad Elvisom Silvom na body, Veronika Smolková nad Martou Sós technickým knokautom v 1. kole, Hugo Vach nad Vojtěchom Kholom na body, Alex Hutyra nad Viktorom Kováčom submisiou v 2. kole a Ivan Klevets nad Bartłomiejem Skowyrom na body.

    Turnaj OKTAGON 81 bol poslednou akciou organizácie v roku 2025. Prvým podujatím roka 2026 bude turnaj v Hannoveri, kde sa 17. januára rozhodne o víťazovi tretej a zároveň poslednej sezóny miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger.

    MMA

    Fleury v súboji s Budayom.
    Fleury v súboji s Budayom.
    Výsledky OKTAGON 81: Dva titulové súboje aj vyvrcholenie projektu Celebrity Series
    dnes 19:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Výsledky OKTAGON 81: Dva titulové súboje aj vyvrcholenie projektu Celebrity Series