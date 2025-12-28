    VIDEO: Smolková nedala súperke šancu. V O2 aréne zvíťazila na technické KO

    Na turnaji OKTAGON 81 si pripísala dominantné víťazstvo technickým knokautom.

    PRAHA. Slovenská bojovníčka Veronika Smolková zvládla aj nečakanú zmenu plánov a na turnaji OKTAGON 81 si pripísala presvedčivé víťazstvo.

    V súboji v dohodnutej váhe do 59,5 kilogramu porazila Poľku Martu Sós technickým knokautom v čase 2:29 prvého kola.

    Smolková mala pôvodne nastúpiť proti výrazne skúsenejšej súperke, no po jej odstúpení organizácia zvolila náhradné riešenie.

    Poľská bojovníčka Sós vstúpila do zápasu bez veľkého váhania a v úvodných sekundách sa snažila presadiť aktívnym postojom. Slovenke chvíľu trvalo, kým si našla správnu vzdialenosť a rytmus.

    Postupne však začala preberať kontrolu. Smolková zvýšila tlak, presnejšie kombinovala a v postoji bola čoraz dôraznejšia.

    Tvrdými údermi a lakťami zatláčala súperku k pletivu, čím ju nútila k chybám. Sós síce ukázala odolnosť, no tempo a sila sa začali jednoznačne prikláňať na stranu favoritky.

    Rozhodujúci moment prišiel v prvej polovici kola. Smolková zasiahla sériou presných úderov, po ktorých rozhodca duel ukončil. Zápas sa skončil technickým knokautom v čase 2:29.

