VIDEO: Smolková nedala súperke šancu. V O2 aréne zvíťazila na technické KO

PRAHA. Slovenská bojovníčka Veronika Smolková zvládla aj nečakanú zmenu plánov a na turnaji OKTAGON 81 si pripísala presvedčivé víťazstvo.
V súboji v dohodnutej váhe do 59,5 kilogramu porazila Poľku Martu Sós technickým knokautom v čase 2:29 prvého kola.
Smolková mala pôvodne nastúpiť proti výrazne skúsenejšej súperke, no po jej odstúpení organizácia zvolila náhradné riešenie.
VIDEO: Smolková - Sós (ukončenie súboja)
Poľská bojovníčka Sós vstúpila do zápasu bez veľkého váhania a v úvodných sekundách sa snažila presadiť aktívnym postojom. Slovenke chvíľu trvalo, kým si našla správnu vzdialenosť a rytmus.
Postupne však začala preberať kontrolu. Smolková zvýšila tlak, presnejšie kombinovala a v postoji bola čoraz dôraznejšia.
Tvrdými údermi a lakťami zatláčala súperku k pletivu, čím ju nútila k chybám. Sós síce ukázala odolnosť, no tempo a sila sa začali jednoznačne prikláňať na stranu favoritky.
Rozhodujúci moment prišiel v prvej polovici kola. Smolková zasiahla sériou presných úderov, po ktorých rozhodca duel ukončil. Zápas sa skončil technickým knokautom v čase 2:29.