OKTAGON 81: Kincl sa vrátil vo veľkom štýle. Pukača zdolal po dominantnom výkone

PRAHA. Patrik Kincl potvrdil, že v strednej váhe s ním treba opäť počítať. Na turnaji OKTAGON 81 v Prahe podal dominantný výkon a Roba Pukača zdolal po troch kolách jednoznačne na body.
Bývalý šampión mal duel od začiatku pod kontrolou. Už v prvom kole si vybudoval výraznú prevahu, ktorú si systematicky strážil až do konca zápasu.
Kincl pôsobil pokojne, presne a fyzicky silno, pričom Pukača nepúšťal do výraznejších momentov. Výborne pracoval najmä prednou rukou, ktorou Slovákovi spôsobil krvavé zranenia na tvári.
„Po prvom kole som cítil, že som späť. Išiel som si to užiť,“ povedal Kincl po zápase a vyzdvihol dlhodobú spoluprácu so svojím tímom.
Podľa vlastných slov bolo cieľom „predať aspoň polovicu vecí, na ktorých dlho pracovali“ – a to sa mu podarilo.
Kredit však vzdal aj súperovi. „Po prvom kole by veľa bojovníkov stratilo chuť. Robo išiel ďalej. Je tvrdý a musíš ho lámať znova a znova,“ uznal Kincl.
VIDEO: Kincl s Pukačom po zápase
Pukač napriek prehre zanechal pozitívny dojem najmä odolnosťou. Vydržal vysoké tempo a bojoval až do posledných sekúnd.
„Nevzdal som sa a to je pre mňa dôležité. Prehra ma naučí viac ako výhra,“ povedal po zápase. Priznal, že ho prekvapila Kinclova fyzická sila, no duel bral ako cennú skúsenosť.
Kincl sa po výhre okamžite zaradil späť medzi hlavných hráčov strednej váhy. Otázka jeho ďalšieho smerovania zostáva otvorená, no sám priznal, že rozhodnutie chce riešiť s chladnou hlavou.