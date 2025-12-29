Budem ešte niekedy vyzerať normálne? Pukač zabával novinárov na tlačovke

PRAHA. Aj keď odchádzal z klietky ako porazený, Robo Pukač mal po zápase s Patrikom Kinclom dobrú náladu.
Na tlačovej konferencii po turnaji OKTAGON 81 otvorene hovoril o tom, čím si v zápase prešiel, prečo je napriek prehre na seba hrdý a čo si z jedného z najťažších duelov kariéry odnáša.
Kincl ho počas troch kôl zasahoval tvrdými a presnými údermi, čo sa podpísalo aj na Pukačovej tvári.
Slovenský bojovník priznal, že až po zápase si naplno uvedomil, aké škody duel napáchal.
„Mne sa veľmi ľúbil môj výkon, aký som tam bol nezlomný. Nič neberiem Patrikovi, dobil ma, normálne mi reštrukturalizoval tvár. Nevyzerám ani ako ja,“ povedal Pukač s úsmevom, keď opisoval moment, keď mu priateľka ukázala fotografiu jeho zranenej tváre.
Ako sám priznal, počas zápasu si uvedomoval, že inkasuje, no skutočný rozsah poškodenia mu došiel až spätne.
„Budem ešte niekedy vyzerať normálne?“ pýtal sa sám seba na tlačovej konferencii, čím pobavil celú miestnosť a vyvolal smiech aj potlesk.
Drsný priebeh duelu opísal aj detailnejšie, najmä pasáže z tretieho kola, keď bol pod extrémnym tlakom.
„V zápase mi tiekla krv z toľkých miest, že ja som to nevedel definovať, odkiaľ. V treťom kole, keď bol na mojom chrbte, tak v predklone zo mňa tiekla krv ako z vodovodu.
Hovoril som si, že neviem, čo skôr mám riešiť, či to škrtenie alebo tú krv,“ pokračoval Pukač s úsmevom.
Napriek jasnej bodovej prehre však zdôraznil, že zo zápasu neodchádza zlomený. Práve naopak.
„Z tohto zápasu si beriem to, že podržal som sa, nesklamal som sa. Ja mám normálne z tohto zápasu dobrý pocit, aj keď to neviem definovať,“ dodal.
Jeho slová zarezonovali aj u promotéra OKTAGONu Ondřeja Novotného, ktorý Pukačovo vystúpenie ocenil verejne na sociálnych sieťach.
„Jeden veľký príbeh chlapca, čo to len skúša, a najvtipnejšia reč v histórii OKTAGONu na tlačovke! Klasické víťazstvo v prehre. Gratulujem, Robo,“ napísal Novotný.