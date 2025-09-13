    OKTAGON 75: Dvořák sa blysol knokautom, Eliáš predviedol ukončenie na zemi

    David Dvořák po víťazstve nad Walidom.
    David Dvořák po víťazstve nad Walidom. (Zdroj: Oktagon MMA)
    13. sep 2025 o 23:35
    Dvořák, Batfalský a Eliáš reprezentovali československú scénu na turnaji v Hannoveri.

    HANNOVER. Turnaj OKTAGON 75 v Hannoveri priniesol viacero zaujímavých výkonov bojovníkov z domácej scény.

    Fanúšikovia sa dočkali nielen rýchleho knokautu, ale aj úspešného ukončenia na submisiu.

    David Dvořák sa vrátil do klietky vo veľkom štýle. V mušej váhe nastúpil proti Mohammedovi Walidovi a už v prvom kole rozhodol zápas.

    Český bojovník presne trafil zadným hákom, po ktorom súper skončil na zemi a rozhodca duel ukončil.

    Súboj v perovej váhe absolvoval v hlavnom zápase večera aj ďalší český zástupca, Jakub Batfalský.

    Ten čelil domácemu Gjonimu Palokajovi, no napriek snahe prehral po jednohlasnom verdikte rozhodcov na body.

    O slovenský úspech na turnaji sa postaral Lukáš Eliáš, známy pod prezývkou TongPo.

    Vo velterovej váhe predviedol obrovské srdce, keď nepriaznivo vyvíjajúci sa zápas otočil a duel v druhom kole ukončil na submisiu. Súpera prinútil odklepať po nasadení techniky rear-naked choke.

    Výsledky turnaja OKTAGON 75

    • Gjoni Palokaj porazil Jakuba Batfalského na body (jednomyseľné rozhodnutie)
    • Lazar Todev porazil Luisa Barbosu na body (jednomyseľné rozhodnutie)
    • David Dvořák zdolal Mohammeda Walida knokautom v 1. kole (3:56)
    • Khalid Taha ukončil Edgara Delgada knokautom v 3. kole (3:08)
    • Emilio Quissua zdolal M. Strzelczyka knokautom v 1. kole (3:03)
    • Mohammed Machajev porazil W. Juniora technickým knokautom v 2. kole (4:37)
    • Hugo Vach zdolal Moritza Mertena technickým knokautom v 1. kole (5:00)
    • Lukáš Eliáš ukončil Emira-Can Ala na submisiu v 3. kole (3:35)
    • Henrique Madureira porazil N. Serbezisa knokautom v 1. kole (2:34)
    • Jixie Molapo zdolal F. Griessmanna na body (jednomyseľné rozhodnutie)

