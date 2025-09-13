OKTAGON 75: Dvořák sa blysol knokautom, Eliáš predviedol ukončenie na zemi

HANNOVER. Turnaj OKTAGON 75 v Hannoveri priniesol viacero zaujímavých výkonov bojovníkov z domácej scény.
Fanúšikovia sa dočkali nielen rýchleho knokautu, ale aj úspešného ukončenia na submisiu.
David Dvořák sa vrátil do klietky vo veľkom štýle. V mušej váhe nastúpil proti Mohammedovi Walidovi a už v prvom kole rozhodol zápas.
Český bojovník presne trafil zadným hákom, po ktorom súper skončil na zemi a rozhodca duel ukončil.
Súboj v perovej váhe absolvoval v hlavnom zápase večera aj ďalší český zástupca, Jakub Batfalský.
Ten čelil domácemu Gjonimu Palokajovi, no napriek snahe prehral po jednohlasnom verdikte rozhodcov na body.
O slovenský úspech na turnaji sa postaral Lukáš Eliáš, známy pod prezývkou TongPo.
Vo velterovej váhe predviedol obrovské srdce, keď nepriaznivo vyvíjajúci sa zápas otočil a duel v druhom kole ukončil na submisiu. Súpera prinútil odklepať po nasadení techniky rear-naked choke.
Výsledky turnaja OKTAGON 75
- Gjoni Palokaj porazil Jakuba Batfalského na body (jednomyseľné rozhodnutie)
- Lazar Todev porazil Luisa Barbosu na body (jednomyseľné rozhodnutie)
- David Dvořák zdolal Mohammeda Walida knokautom v 1. kole (3:56)
- Khalid Taha ukončil Edgara Delgada knokautom v 3. kole (3:08)
- Emilio Quissua zdolal M. Strzelczyka knokautom v 1. kole (3:03)
- Mohammed Machajev porazil W. Juniora technickým knokautom v 2. kole (4:37)
- Hugo Vach zdolal Moritza Mertena technickým knokautom v 1. kole (5:00)
- Lukáš Eliáš ukončil Emira-Can Ala na submisiu v 3. kole (3:35)
- Henrique Madureira porazil N. Serbezisa knokautom v 1. kole (2:34)
- Jixie Molapo zdolal F. Griessmanna na body (jednomyseľné rozhodnutie)