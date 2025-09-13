VIDEO: Skvelý návrat českého bojovníka. Súpera tvrdo knokautoval (OKTAGON 75)

HANNOVER. David Dvořák zažil úspešný návrat do organizácie Oktagon MMA. Na turnaji OKTAGON 75 v Hannoveri nastúpil proti Mohammedovi Walidovi a predviedol fanúšikom rýchly duel.
Zápas sa začal vyrovnanými výmenami, pričom Walid dokázal Dvořáka ohroziť tvrdým kolenom, po ktorom český bojovník utrpel tržnú ranu pod obočím.
Zdalo sa, že veterán UFC môže mať problém, no situáciu zvládol.
VIDEO: Dvořák vs. Walid (knokaut)
V závere prvého kola Dvořák prebral iniciatívu a tvrdým zadným hákom trafil Walida priamo na bradu. Súper sa porúčal k zemi a rozhodca zápas ukončil na TKO v čase 3:55.
Dvořák po zápase naznačil, že jeho cieľom bude útok na titul Oktagonu v mušej váhe.