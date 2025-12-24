Vémolov obhajca: Nič u môjho klienta nenašli, obvineniu nerozumieme

Drogy, ani anabolika alebo peniaze policajti údajne pri utorkovej domovej prehliadke u MMA zápasníka Karola "Karlosa" Vémoly nenašli.
Serveru Novinky.cz to povedal Vémolov obhajca Vlastimil Rampula. Serveru potvrdil, že Vémola čelí obvineniu. Týka sa ale podľa neho veci, ktorá je stará päť rokov a vyriešená.
Hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová v utorok večer oznámila ČTK, že policajti obvinili troch ľudí zo zvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu.
"Vôbec tomu obvineniu s klientom nerozumieme," povedal Rampula serveru. Proti obvineniu podá sťažnosť.
Polícia zadržala troch ľudí - dvoch v Prahe a jedného v Stredočeskom kraji. Šmoldasová ČTK oznámila, že všetci zadržaní boli obvinení z trestného činu nedovolenej výroby a nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi.
Keďže išlo o organizovanú skupinu pôsobiacu vo viacerých štátoch, hrozí obvineným podľa zákona desať až 18 rokov väzenia.