Polícia obvinila Vémolu z drogovej činnosti, píšu Česi. Hrozí mu až 18 rokov väzenia

Polícia obvinila troch ľudí zo zvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu.
ČTK to dnes večer napísala hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucia Šmoldasová.
Podľa médií je medzi nimi aj MMA zápasník Karol "Karlos" Vémola. Obvineným hrozí desať až 18 rokov väzenia. Či budú kriminalisti pre obvinených navrhovať väzbu, spresnia podľa Šmoldasovej neskôr.
Polícia dnes zadržala troch ľudí - dvoch v Prahe a jedného v Stredočeskom kraji. Podľa fotografií a videí zverejnených v médiách bol medzi nimi aj bojovník zmiešaných bojových umení MMA Vémola.
Večer Šmoldasová uviedla, že všetci zadržaní boli aj obvinení z trestného činu nedovolenej výroby a nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi. Keďže išlo o organizovanú skupinu pôsobiacu vo viacerých štátoch, hrozí obvineným podľa zákona desať až 18 rokov väzenia.
Server Novinky.cz uviedol, že policajti Vémolu zadržali v jeho dome v Měcheniciach pri Prahe. Okrem toho podľa webu policajti zasahovali tiež v pražskej časti Újezd nad Lesmi.
Bojovník zmiešaných bojových umení MMA Vémola je prvým Čechom, ktorý sa presadil v elitnej organizácii Ultimate Fighting Championship (UFC).
Niekdajší kulturista a zápasník, ktorý tento rok oslávil 40 rokov, je držiteľom niekoľkých titulov v strednej a v poloťažkej váhe, a to v českých i anglických organizáciách.
Podľa serveru Novinky.cz bol v minulosti vo Veľkej Británii odsúdený za drogový delikt.