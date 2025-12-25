Český bojovník strávil Štedrý deň u lekára. Po zápase si nechal napraviť zlomený nos

PRAHA. Český ťažkotonážnik Michal „Blackbeard“ Martínek má za sebou netradičný Štedrý deň.
Namiesto sviatočného pokoja riešil zdravotné následky posledného zápasu v KSW, v ktorom si zlomil nos. O zákroku informoval prostredníctvom sociálnych sietí.
Martínek podstúpil vyšetrenie a následnú procedúru, ktorá nebola len bežným „narovnaním“ nosa po zápase.
Lekári zistili, že jeho nos bol v minulosti zlomený viackrát a dlhodobo spôsoboval výrazné problémy s dýchaním.
„Za tie roky bol nos niekoľkokrát prerazený a mal som veľmi zlú priechodnosť. Musel sa znovu narovnať,“ napísal bojovník.
Zákrok napokon priniesol nečakaný pozitívny efekt. Martínek priznal, že sa mu po operácii dýcha lepšie než kedykoľvek za poslednú dekádu.
„Posledných desať rokov sa mi nikdy nedýchalo lepšie,“ odkázal s úľavou fanúšikom.
Zároveň pridal aj osobné ponaučenie, ktoré adresoval nielen sebe, ale aj ostatným zápasníkom. Priznal, že v minulosti si nos po zraneniach riešil sám, bez odbornej pomoci.
„Keď si zlomíš nos, nechaj to na odborníkov. Nie ako ja – rovnať si ho sám pred zrkadlom,“ napísal s nadhľadom.
Martínek sa po náročnom období poďakoval za pomoc a podporu a naznačil, že napriek ďalšiemu zdravotnému zásahu pokračuje ďalej.
„Staviame ďalej tie životné puzzle,“ dodal. Teraz ho čaká rekonvalescencia, po ktorej sa bude môcť sústrediť na návrat do tréningu a ďalšie zápasové výzvy.