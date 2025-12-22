Nedodržal som stratégiu, hnevá sa Martínek po prehre s hviezdnym Poliakom

LODŽ. Michal Martínek sa cez víkend vrátil do klietky organizácie KSW, no ďalšie víťazstvo do svojej bilancie nepridal.
Na sobotnom turnaji v poľskej Lodži nestačil na skúseného Artura Szpilku a zápas sa skončil pred limitom v prospech bývalého profesionálneho boxera.
Český ťažkotonážnik vstúpil do duelu aktívne a v prvom kole si dokázal presadiť svoje silné stránky v postoji.
Práve úvod však podľa jeho slov výrazne ovplyvnil ďalší priebeh zápasu. Namiesto dodržania taktického plánu, ktorý mu pripravili tréneri, sa nechal strhnúť prestrelkou.
„Všetci mi hovorili, aby som išiel do klinču a hádzal. Nedodržal som stratégiu a ide to čisto za mnou,“ priznal Martínek na sociálnych sieťach.
Zlomovým momentom bol zásah do nosa, po ktorom sa jeho výkon začal výrazne lámať. S ubúdajúcimi silami strácal pohyb aj presnosť a Szpilka postupne preberal iniciatívu.
Po sérii tvrdých úderov rozhodca v druhom kole duel ukončil.
VIDEO: Záver zápasu Szpilka - Martínek
Martínek po zápase neskrýval sklamanie, no zároveň ocenil kvalitu súpera aj atmosféru galavečera.
„Kartu aj emócie som si veľmi užil, ale nechal som sa nimi strhnúť tak, že to zabilo aj mňa,“ uviedol.
Skúsený bojovník otvorene pomenoval aj svoj dlhodobý problém – neschopnosť nadviazať na víťaznú sériu. Napriek ďalšej prehre však hovorí o pokračovaní.
„Zdviháme sa zo zeme a ide sa ďalej. Táto cesta je tŕnistá, boj je nemilosrdný,“ odkázal Martínek, ktorý si teraz dopraje krátku pauzu a čas s rodinou.