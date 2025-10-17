Martínek sa vracia do klietky. V KSW ho preverí bývalý boxerský šampión

LODŽ. Český zápasník ťažkej váhy Michal Martínek sa pripravuje na ďalšiu veľkú výzvu v organizácii KSW.
Na turnaji KSW 113, ktorý sa uskutoční 20. decembra v poľskej Lodži, nastúpi proti bývalému boxerskému šampiónovi Arturovi Szpilkovi.
Martínek má v KSW za sebou šesť duelov a naposledy sa predstavil na podujatí KSW 108, kde zdolal Matheusa Scheffela. Brazílčan si už v úvodnom kole poranil ruku a v zápase nemohol pokračovať, čo znamenalo víťazstvo pre českého bojovníka.
Martínek tak upravil svoju bilanciu na 12–6, pričom deväť triumfov dosiahol pred časovým limitom.
Szpilka je známa postava poľského boxu. V ringu má za sebou súboje s menami svetovej úrovne, vrátane Deontaya Wildera či Tomasza Adamka.
V MMA pôsobí od roku 2021 a v klietke má bilanciu štyroch víťazstiev k jednej prehre.
Súboj Martínka so Szpilkom bude patriť medzi najzaujímavejšie duely decembrového galavečera.
Pre českého bojovníka pôjde o dôležitú skúšku v ťažkej váhe, zatiaľ čo Szpilka bude chcieť potvrdiť, že sa dokáže presadiť aj mimo boxerského ringu.