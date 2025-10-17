    Martínek sa vracia do klietky. V KSW ho preverí bývalý boxerský šampión

    Szpilka (vľavo) a Martínek pred zápasom.
    Český zápasník dostal prestížny duel proti bývalému boxerskému šampiónovi.

    LODŽ. Český zápasník ťažkej váhy Michal Martínek sa pripravuje na ďalšiu veľkú výzvu v organizácii KSW.

    Na turnaji KSW 113, ktorý sa uskutoční 20. decembra v poľskej Lodži, nastúpi proti bývalému boxerskému šampiónovi Arturovi Szpilkovi.

    Martínek má v KSW za sebou šesť duelov a naposledy sa predstavil na podujatí KSW 108, kde zdolal Matheusa Scheffela. Brazílčan si už v úvodnom kole poranil ruku a v zápase nemohol pokračovať, čo znamenalo víťazstvo pre českého bojovníka.

    Martínek tak upravil svoju bilanciu na 12–6, pričom deväť triumfov dosiahol pred časovým limitom.

    Szpilka je známa postava poľského boxu. V ringu má za sebou súboje s menami svetovej úrovne, vrátane Deontaya Wildera či Tomasza Adamka.

    V MMA pôsobí od roku 2021 a v klietke má bilanciu štyroch víťazstiev k jednej prehre.

    Súboj Martínka so Szpilkom bude patriť medzi najzaujímavejšie duely decembrového galavečera.

    Pre českého bojovníka pôjde o dôležitú skúšku v ťažkej váhe, zatiaľ čo Szpilka bude chcieť potvrdiť, že sa dokáže presadiť aj mimo boxerského ringu.

