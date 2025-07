Jeho súper skončil v slzách. Michal Martínek si pripísal dôležité víťazstvo

OLSZTYŃ. Český zápasník ťažkej váhy Michal Martínek sa vrátil na víťaznú vlnu. Na turnaji KSW 108 zdolal Brazílčana Matheusa Scheffela technickým knokautom po prvom kole, keď jeho súper kvôli zraneniu ruky nemohol pokračovať.

Martínek sa naposledy predstavil v klietke v októbri 2024 na turnaji KSW 99, kde prehral so slovenským bojovníkom Štefanom Vojčákom. Duel so Scheffelom bol jeho šiestym vystúpením v poľskej organizácii, do ktorého vstupoval s bilanciou 2–3.