Zápas bývalého šampióna Oktagonu zrušili. Keitov debut v UFC sa odkladá

    Losene Keita. (Autor: Oktagon MMA)
    SvetMMA|5. sep 2025 o 13:20
    Očakávaný zápas Keitu s Patríciom Freirem sa v Paríži nakoniec neuskutoční.

    PARÍŽ. Losene Keita mal v sobotu na turnaji UFC v Paríži absolvovať svoj prvý zápas v najprestížnejšej MMA organizácii, no nakoniec z toho nebude nič.

    Belgicko-guinejský bojovník pri oficiálnom vážení nesplnil limit perovej váhy, keď prevážil o viac ako kilo. Jeho súper Patrício „Pitbull“ Freire mal váhu v poriadku, no zápas nakoniec odmietol.

    Pre Keitu je to veľká rana, pretože debut v UFC bol dlho očakávaný a mal otvoriť hlavnú kartu podujatia.

    Organizácia navyše takéto zaváhania vníma veľmi prísne a môžu ovplyvniť jeho ďalšiu budúcnosť.

    Turnaj UFC Fight Night 258 sa uskutoční v parížskej Accor Arene. Hlavným zápasom galavečera bude súboj Nassourdine Imavov vs. Caio Borralho v strednej váhe.

    dnes 13:20
