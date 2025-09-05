Zápas bývalého šampióna Oktagonu zrušili. Keitov debut v UFC sa odkladá

PARÍŽ. Losene Keita mal v sobotu na turnaji UFC v Paríži absolvovať svoj prvý zápas v najprestížnejšej MMA organizácii, no nakoniec z toho nebude nič.
Belgicko-guinejský bojovník pri oficiálnom vážení nesplnil limit perovej váhy, keď prevážil o viac ako kilo. Jeho súper Patrício „Pitbull“ Freire mal váhu v poriadku, no zápas nakoniec odmietol.
Pre Keitu je to veľká rana, pretože debut v UFC bol dlho očakávaný a mal otvoriť hlavnú kartu podujatia.
Organizácia navyše takéto zaváhania vníma veľmi prísne a môžu ovplyvniť jeho ďalšiu budúcnosť.
Turnaj UFC Fight Night 258 sa uskutoční v parížskej Accor Arene. Hlavným zápasom galavečera bude súboj Nassourdine Imavov vs. Caio Borralho v strednej váhe.