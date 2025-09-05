    Pred premiérou v UFC má Keita problém. Nezmestil sa do váhového limitu

    Losene Keita na vážení pred premiérou v UFC.
    Losene Keita na vážení pred premiérou v UFC. (Zdroj: Youtube/MMA Crazy)
    Problémy s váhou pokazili vstup bývalého šampióna Oktagonu do najprestížnejšej organizácie.

    PARÍŽ. Pred sobotným turnajom UFC v Paríži prebehlo oficiálne váženie, ktoré určuje, či bojovníci spĺňajú stanovené limity pre svoje váhové kategórie.

    Belgicko-guinejský zápasník Losene Keita, ktorý sa pripravuje na svoj prvý duel v prestížnej organizácii, však narazil na nepríjemný problém.

    Keita na váhe prevážil o tri libry, teda viac ako jeden kilogram. Znamená to, že limit pre svoju kategóriu nesplnil a do zápasu nastúpi s penalizáciou.

    Takáto situácia je v UFC považovaná za veľké zlyhanie a môže negatívne ovplyvniť jeho pozíciu pri ďalších príležitostiach.

    „Black Panther“ mal v minulosti za sebou pôsobenie v ľahkej aj v pérovej váhe pod organizáciou OKTAGON MMA a limity tam bez problémov plnil.

    O to väčšie prekvapenie je, že pri svojom premiérovom vážení v UFC sa mu to nepodarilo.

    Keita tak vstupuje do najväčšej ligy sveta s nepríjemnou škvrnou. Hoci samotný zápas sa uskutoční podľa plánu, nebude mať nárok na finančné bonusy a pred vedením organizácie sa musí ukázať najmä výkonom v klietke.

    Pred premiérou v UFC má Keita problém. Nezmestil sa do váhového limitu
