VIDEO: Slovák šokoval favorita. Domáceho Nemca ukončil už v prvom kole

DÜSSELDORF. Karol Ryšavý sa na turnaji OKTAGON 82 postaral o prekvapenie večera. Ako outsider zdolal Deniza Ilbaya už v 1. kole na submisiu.
Zápas v perovej váhe mal od začiatku vysoké tempo. Ilbay bol aktívnejší v postoji a snažil sa tlačiť, Ryšavý však ustál tlak aj krátku pasáž na zemi.
Rozhodujúci moment prišiel v štvrtej minúte. Ilbay zaútočil, no Ryšavý zachytil jeho nástup a nasadil naskočnú gilotínu. Favorit nemal kam uniknúť a duel odklepal.
VIDEO: Ryšavý vs. Ilbay (ukončenie duelu)
Ryšavý si tak pripísal cenné víťazstvo a v perovej váhe výrazne zamiešal kartami. Výkonom potvrdil, že s ním treba v nabitej divízii počítať.