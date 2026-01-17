    VIDEO: Slovák šokoval favorita. Domáceho Nemca ukončil už v prvom kole

    Ryšavý (vpravo) v súboji s Ilbayom. (Zdroj: OKTAGON)
    17. jan 2026 o 23:35
    Ilbay vstupoval do duelu ako favorit, no Ryšavý ho zastavil už v 1. kole.

    DÜSSELDORF. Karol Ryšavý sa na turnaji OKTAGON 82 postaral o prekvapenie večera. Ako outsider zdolal Deniza Ilbaya už v 1. kole na submisiu.

    Zápas v perovej váhe mal od začiatku vysoké tempo. Ilbay bol aktívnejší v postoji a snažil sa tlačiť, Ryšavý však ustál tlak aj krátku pasáž na zemi.

    Rozhodujúci moment prišiel v štvrtej minúte. Ilbay zaútočil, no Ryšavý zachytil jeho nástup a nasadil naskočnú gilotínu. Favorit nemal kam uniknúť a duel odklepal.

    VIDEO: Ryšavý vs. Ilbay (ukončenie duelu)

    Ryšavý si tak pripísal cenné víťazstvo a v perovej váhe výrazne zamiešal kartami. Výkonom potvrdil, že s ním treba v nabitej divízii počítať.

    MMA

    VIDEO: Slovák šokoval favorita. Domáceho Nemca ukončil už v prvom kole
    so 23:35
