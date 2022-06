Bývalá šampiónka MMA oznámila koniec kariéry. Jedrzejczyk: Chcem byť mamou

KALLANG. Nedeľný turnaj UFC 275 v Singapure sa okrem iného niesol aj v duchu nečakanej rozlúčky s bývalou šampiónkou slamovej váhy Joannou Jedrzejczyk.

Prekvapenie bolo o to väčšie, že do týchto chvíľ nič nenasvedčovalo, že by legendárna bojovníčka zvažovala povesiť rukavice na klinec.

Krátko po tvrdej prehre s Číňankou Weilli Zhang sa tak ale stalo.

Jedrzejczyk v oktagone prehlásila, že dvadsiate prvé vystúpenie na profesionálnom okruhu MMA bolo jej posledným.