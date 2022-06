Fandil mu McGregor. Procházka dokázal nemožné, po dueli sa divákom ospravedlnil

Procházka získal titul proti skúsenému veteránovi Gloverovi Teixeirovi. To ale nebolo všetko.

Obaja vydali zo seba maximum. Procházka musel navyše od tretieho kola pokračovať s veľkou tržnou ranou nad okom.

Keď to už na konci piateho kola vyzeralo, že duel skončí na body, prišlo to, čo nikto nečakal. Stačilo na to pár chvíľ.

Procházka ako prvý bojovník utiahol na škrtenie špecialistu na submisie Glovera Teixeru.