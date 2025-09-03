Škriniar vyzdvihol náladu v tíme. Nemci sú svetová špička, uviedol

Milan Škriniar.
Milan Škriniar. (Autor: TASR)
TASR|3. sep 2025 o 22:51
ShareTweet0

Mimo súťažných zápasov vyhrali „sokoli“ nad Nemcami dvakrát.

SENEC. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar vyzdvihol pred štvrtkovým zápasom kvalifikácie na MS 2026 s Nemeckom atmosféru v tíme.

Ten čaká o 20.45 h na Tehelnom poli duel proti súperovi, ktorý „sokolom“ doposiaľ ani raz nepodľahol v ostrom zápase.

Nemci sú jasným favoritom A-skupiny, ktorú dopĺňa okrem Slovenska aj Luxembursko a Severné Írsko.

„Cítime sa super, atmosféra je vynikajúca ako vždy. Trénigov bolo síce málo, ale dobre sme na nich pracovali. Zajtra je ešte na programe rozcvička, nacvičovanie priamych kopov a pôjdeme na to,“ uviedol Škriniar na stredajšej tlačovej konferencii v Senci.

Škriniar: Svetová špička

Tréner štvornásobných majstrov sveta Julian Nagelsmann má jasný cieľ hladkého prechodu skupinou.

Historicky najtesnejším rozdielom prehral jeho tím v júni 2007 v kvalifikačnom dueli na ME 2008 (2:1).

VIDEO: Milan Škriniar

„Je to úplná európska aj svetová špička, majú vynikajúcich hráčov, či už individuálne alebo aj kolektívne.

Ešte dnes večer si pozrieme nejaké individuálne videá, silné a slabé stránky, aj keď tých slabých nie je veľa, a pokúsime sa odohrať čo najlepší zápas,“ pokračoval Škriniar.

V júnovom asociačnom termíne skúšal tréner Francesco Calzona v prípravných zápasoch v Grécku (1:4) a proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne nový systém (0:1) 3-4-2-1.

Bolo to dôsledkom malého počtu hráčov na pozíciu pravého obrancu, kde bol na septembrové duely opäť povolaný 38-ročný Peter Pekarík.

Skúšali novinky

„V júni sme skúšali niečo nové, čo možno použijeme v budúcnosti. V Grécku to vôbec nevyšlo a s Izraelom to bolo lepšie.

Vždy, keď príde niečo nové, trvá to. V našom klasickom systéme 4-3-3 sa cítime oveľa lepšie, to nie je žiadne tajomstvo. Tréner nám ešte povie, čo sa máme snažiť pretaviť do zápasu, nechceme byť odovzdaným mužstvom a dôležité je potešiť fanúšikov.

Vieme, že ľudia dokážu robiť na Tehelnom poli zázraky, dôkazom toho bol vlani aj Slovan a ja verím, že tomu tak bude aj zajtra,“ povedal Škriniar.

VIDEO: Francesco Calzona

Mimo súťažných zápasov vyhrali „sokoli“ nad Nemcami dvakrát. Najprv v septembri 2005 na starom Tehelnom poli 2:0 a neskôr v máji 2016 za výdatného dažďa v Augsburgu 3:1.

Práve súčasťou tohto duelu bol aj Škriniar. „Pamätám si ten zápas veľmi dobre, nad Nemeckom nevyhrávate každý deň. Keby sme niečo také zopakovali zajtra, bolo by to krásne,“ dodal 30-rčoný stopér.

Priamo na budúcoročné MS postúpi dvanásť víťazov kvalifikačných skupín. Dvanásť tímov na druhých miestach doplnia v baráži štyria víťazi skupín uplynulej edície Ligy národov, ktorí nebudú mať v tom čase miestenku na MS ani v baráži.

Z nej vzídu zvyšné štyri tímy, ktoré sa zúčastnia na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade. Pre Slovensko by to bola historický druhá účasť na tomto podujatí po MS 2010 v Juhoafrickej republike, kde „sokoli“ senzačne postúpili do osemfinále.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo strieľa na bránu počas semifnálového zápasu Ligy národov vo futbale.
Kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo strieľa na bránu počas semifnálového zápasu Ligy národov vo futbale.
Portugalsko odohrá prvý zápas po smrti Jotu. Sériu Španielov sa pokúsia zastaviť Bulhari
dnes 00:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Škriniar vyzdvihol náladu v tíme. Nemci sú svetová špička, uviedol