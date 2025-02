Shiffrinová potvrdila svoj program na MS. Diváci sa hviezdneho tímu s Vonnovou nedočkajú

BRATISLAVA. Americká lyžiarka Lindsey Vonnová pred MS v Saalbachu priznala, že by v tímovej kombinácii rada vytvorila pár s Mikaelou Shiffrinovou.

Z diváckeho pohľadu by to bolo veľmi atraktívne. Proti zvyšku štartového poľa by sa totiž postavili hviezdne pretekárky, ktoré majú na konte najviac víťazstiev vo Svetovom pohári - dokopy až 181.

"Ak bude šanca s ňou súťažiť, bola by som jej veľmi vďačná," povedala Vonnová na tlačovej konferencii pred začiatkom šampionátu v Rakúsku.