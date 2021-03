Shiffrinová skritizovala organizátorov: Absurdné a falošné, spravili mi to náročky!

„Keď Petra prišla do cieľa, počula som, ako sa všetci dole tešia, povzbudzujú ju. A zrazu bola trať uzavretá, lebo bolo treba opraviť bránku. A trvalo päť minút, kým ju opravili. Normálne to trvá tridsať sekúnd,“ hovorila Shiffrinová na tlačovej konferencii.

„Na štarte som sa išla zblázniť. Takéto situácie sa stávajú a musím ich zvládať, zablokovať hnev, ktorý som začala cítiť. Sústredíte svoju energiu na chvíľu, keď máte vyštartovať. Stáva sa, že niekto spadne. Ale myslím, že dnes to bolo očividne falošné a to ma nahnevalo,“ rozoberala Američanka.

„Jasné, život nie je fér, to viem lepšie ako ktokoľvek. Ani lyžovanie nie je vždy úplne fér, ale aspoň by malo byť profesionálne,“ doplnila.

K spornej situácii sa stále vracala.

„Je to frustrujúce. Možno by som aj tak skončila tretia a Petra by vyhrala, ale to neprofesionálne správanie ovplyvnilo moje sústredenie a uberá to aj na Petrinom výsledku,“ vravela Shiffrinová.

„Ako športovec veríte, že budete mať spravodlivé podmienky. Iná vec je, keď niekto spadne a zraní sa. A iné je opravovať bránku osem minút, dvaja ľudia a nevedia nájsť zástavku... To je absurdné,“ búšila.

Na priamu otázku, či si myslí, že sa to stalo náročky, odpovedala: „Áno.“