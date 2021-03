Shiffrinová obdivovala fotku Vlhovej. Teraz sa teší, už má takú aj ona

„Vedela som, že môžem Petru predstihnúť, ale musela som tlačiť od začiatku do konca. To sa mi podarilo. Hneď som vedela, že som šla dobre a mám šancu, hoci Petra bola ešte len na štarte,“ opisovala Američanka na tlačovej konferencii.

Vlhová vďaka druhej priečke znížila stratu na líderku Svetového pohára Laru Gutovú-Behramiovú na 107 bodov. Švajčiarka v sobotu neštartovala, slalomy totiž nejazdí.

V nedeľu v obrovskom slalome však už chýbať nebude.

Je zrejmé, že veľký krištáľový glóbus pre celkovú víťazku Svetového pohára získa jedna z nich.

„Je vzrušujúce sledovať ich súboj. Lara je supersilná, ale to Petra tiež. Do konca sezóny ostáva ešte niekoľko pretekov, viac technických než rýchlostných. Môže to byť veľký boj až do posledných pretekov,“ predpovedá Shiffrinová.

Kto tento boj vyhrá? Na to si Američanka netrúfa odpovedať.