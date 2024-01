Víťazné selfie, brilantný obrat aj senzácia. Cesta k titulu majstra sveta je otvorená

Severný Ír síce začal lepšie, vyhral úvodné dva legy, no ďalších sedem išlo na konto jeho súpera. To udalo tón celému zápasu a pomerne rýchlo sa Littler dostal do komfortného vedenia 4:0 na sety.

Pre Dobeyho to bola ďalšia veľmi krutá prehra. V roku 2022 viedol na World Matchplay 8:2 na legy, ale napokon vyhral Cross 11:9. Práve na tento zápas si spomenul a povedal si, že prečo by to nemohol zopakovať aj na MS.

"Som absolútne zničený po ďalšej ťažkej prehre. Z tej poslednej som sa však dokázal dostať a som si istý, že tomu bude tak aj teraz.

Rob hrá v posledných týždňoch skvele. Dal som do toho všetko, ale on bojoval ako to on vie a podaril sa mu brilantný obrat," napísal Dobey na instagrame.

Favoritovi akoby došli sily

Prvotriednu senzáciu priniesol aj večerný štvrťfinálový program. Michael van Gerwen bol jasným favoritom, no Scottovi Williamsovi podľahol 3:5.

Ten dosiahol životný úspech. Vo svetovom rebríčku mu pred MS patrilo 52. miesto, v jeho aktuálnom vydaní figuruje už na konci tretej desiatky.