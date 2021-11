Weissa vylúčili, hoci už nehral. Hlúpa karta, reagoval jeho otec

Cez polčas chcel striedať piatich hráčov

„Vlado to nesmie spraviť. Bolo to v emóciách, vbehol do ihriska. Cítil, že mal byť faul. Nesmie sa to opakovať, bola to hlúpa druhá žltá karta,“ vravel podľa klubového webu tréner Slovana Vladimír Weiss st.

„Chápem jeho emócie, aj ja som ich mal, ale nesmie sa to stať,“ doplnil.

Svoje vylúčenie komentoval na klubovej stránke Slovana aj hráč.

„Chcel by som sa aj touto cestou ospravedlniť rozhodcom za svoje prehnané emócie, a celému mužstvu i našim fanúšikom za červenú kartu. Mrzí ma to.

Zápas som od začiatku emočne prežíval, veľmi sme chceli v Michalovciach vyhrať, pre vývoj ligy to bol dôležitý zápas. Pri oboch žltých kartách som sa nechal uniesť emóciami.

Plne si uvedomujem, že sa to nesmie stať, a do budúcna si dám ešte väčší pozor, aby som sa takémuto niečomu vyhol,“ cituje slová Vladimíra Weissa ml. klubový web.

Weiss st.: Máme tri dni na PAOK

Za nerozhodného stavu padali v kabíne Slovana cez polčasovú prestávku rázne slová.

„Povedali sme si, že musíme byť aktívni, pretože inak vystriedam hneď piatich hráčov, ktorí by si to za dnešok zaslúžili. Nebudem ich menovať, ale bolo ich viac,“ vyhlásil tréner Slovana.