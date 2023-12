Bronzoví hráči spred 8 rokov by radi videli Slovensko v boji o medaily

Sú nimi obranca Matúš Holenda a útočník Patrik Koyš. A obaja by neboli proti, ak by sa niečo podobné ako vtedy v Kanade zopakovalo aj teraz na severe Európy.

BRATISLAVA. Krátko pred štartom majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov vo švédskom Göteborgu sa našli aj odborníci, ktorí ambicióznemu tímu Slovenska predpovedajú medailový úspech.

"Nič nie je nemožné a ak vytvoria super partiu, budú bojovať jeden za druhého, môžu dosiahnuť veľký úspech a napísať do svojho života kapitolu, na ktorú budú s radosťou spomínať v budúcnosti," povedal Holenda.

Verím, že z toho nebude len postup do skupiny, ale aj boj o medailu, “cituje Patrika Koyša oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

"Myslím si, že máme šikovných hokejistov. A hoci nám chýbajú dve najväčšie mená (Slafkovský a Nemec - pozn. SITA) , v mužstve je dostatok talentu na to, aby postúpilo aj z vrchných priečok v skupine. Potom už bude možné všetko.

Holenda a Koyš si radi zaspomínali, aké to bolo na prelome rokov 2014 a 2015 v Montreale a Toronte.

"V semifinále sme dostali Kanaďanov. Trúfali sme si na nich, ale kvalita bola jasne na ich strane.

Po prehre sme v boji o bronz hrali proti Švédsku. Som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť. Takýto úspech nebol dlho a vidím, že stále sa to nedarí zopakovať.

Pamätám si, že na šampionáte sme sa všetci poznali už dlhodobejšie a boli sme kamaráti. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme získali medailu.

Tréner Bokroš bol akýsi pilot celej výpravy. Sadlo nám to, všetko fungovalo tak, ako malo," vrátil sa Holenda v spomienkach osem až deväť rokov dozadu.



Po víťaznom súboji o bronz v Toronte proti Švédom (4:2) bol čas iba na rýchle oslavy.

"Pamätám si, že sme oslavovali priamo po zápase, keďže potom nám veľa času v Toronte nezostalo.

Museli sme si dávať pozor, aby sme sa nestratili v takom veľkom meste. Takže sme boli viac-menej v hoteli a v blízkom okolí. Boli sme vo veľkej eufórii.

Keď tak na to spomínam, rád by som sa tam vrátil a užil si to znovu,“ dodal obranca Žiliny.