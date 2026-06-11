    Citeľné straty pre Maroko. Pred štartom MS prišlo o dvoch hráčov základnej zostavy

    Futbalisti Maroka
    Futbalisti Maroka (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 11:31
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    Maroko vstúpi do šampionátu zápasom s Brazíliou.

    Maroku tesne pred štartom futbalových MS 2026 vypadli z nominácie obranca Najíf Adžuird a útočník Abda Azzalzúlí. Nahradili ich Marván Saadán a Amín Sbáí. Informoval o tom zväz.

    Tridsaťročný Adžuird si nestihol doliečiť operené triesla. Azzalzúli sa zranil v nedeľňajšej generálke s Nórskom (1:1). Dvadsaťštyriročnému útočníkovi pri bránení rohu spadol na pravé koleno spoluhráč.

    Pre Maroko ide o citeľné straty, pretože obaja hráči patrili do základnej zostavy. Pred štyrmi rokmi na šampionáte v Katare mu pomohli k štvrtému miestu, ktoré je pre "Levy z Atlasu" najlepším výsledkom na šampionáte v histórii.

    Maroko do majstrovstiev sveta vstúpi v C-skupine v nedeľu v East Rutherforde zápasom proti päťnásobným šampiónom z Brazílie. V skupine potom narazia tiež na Škótsko a Haiti.

    Program Maroka na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Maroka
    Futbalisti Maroka
    Citeľné straty pre Maroko. Pred štartom MS prišlo o dvoch hráčov základnej zostavy
    dnes 11:31
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