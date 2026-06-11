Citeľné straty pre Maroko. Pred štartom MS prišlo o dvoch hráčov základnej zostavy

Maroku tesne pred štartom futbalových MS 2026 vypadli z nominácie obranca Najíf Adžuird a útočník Abda Azzalzúlí. Nahradili ich Marván Saadán a Amín Sbáí. Informoval o tom zväz.
Tridsaťročný Adžuird si nestihol doliečiť operené triesla. Azzalzúli sa zranil v nedeľňajšej generálke s Nórskom (1:1). Dvadsaťštyriročnému útočníkovi pri bránení rohu spadol na pravé koleno spoluhráč.
Pre Maroko ide o citeľné straty, pretože obaja hráči patrili do základnej zostavy. Pred štyrmi rokmi na šampionáte v Katare mu pomohli k štvrtému miestu, ktoré je pre "Levy z Atlasu" najlepším výsledkom na šampionáte v histórii.
Maroko do majstrovstiev sveta vstúpi v C-skupine v nedeľu v East Rutherforde zápasom proti päťnásobným šampiónom z Brazílie. V skupine potom narazia tiež na Škótsko a Haiti.