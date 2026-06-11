Na dresoch majú tváre nezvestných blízkych. Mexičania pred MS spustili masívne protesty

Tisíce demonštrantov sa v stredu večer neúspešne pokúsili dostať k Aztéckemu štadiónu v mexickej metropole
Protestovali proti vláde, ktorú vinia z toho, že má peniaze na spoluorganizovanie futbalového šampionátu, ale neposkytuje dosť peňazí na boj s kriminalitou a pátranie po viac ako 133 000 nezvestných za niekoľko desiatok rokov. Informovala o tom dnes agentúra EFE.
Podobne tiež v utorok policajti zabránili protestujúcim učiteľom dostať sa k tomuto štadiónu, kde dnes oficiálne začnú majstrovstvá, ktoré s Mexikom organizujú tiež Spojené štáty a Kanada.
V mexickej metropole, v Guadalajare a v Monterrey, kde sa v Mexiku stretnutia konajú, má bezpečnosť zabezpečovať vyše stotisíc vojakov a policajtov, ktorí majú byť nasadení v blízkosti štadiónov a miest s veľkoplošnými obrazovkami pre sledovanie zápasu, ale tiež v miestach najviac navštevovaných turistami.
V samotnej metropole je pripravené dohliadať na poriadok vyše 55 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Aztécky štadión je chránený tisíckami policajtov v okruhu jedného kilometra.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v stredu na pravidelnej tlačovej konferencii ubezpečila, že dnes všetko prebehne hladko. "Všetko máme pod kontrolou," uviedla.
Snažila sa tak rozptýliť obavy, zatiaľ čo odborári počas šampionátu hrozia protestami v mexickom hlavnom meste, kde si tiež pred vyše týždňom postavili v niektorých uliciach stany.
Tento týždeň bola tiež ešte viac posilnená ochrana medzinárodného letiska v mexickom hlavnom meste, aby sa zabránilo protestom, ktoré kvôli začiatku MS avizovali rôzne skupiny.
Tisíce policajtov hliadkujú aj v uliciach Guadalajary, zatiaľ čo tamojšie úrady sa snažia upokojiť verejnosť, že sa nebudú opakovať februárové násilnosti. Tie vypukli v Mexiku a najmä v štáte Jalisco, ktorého je Guadalajara správnym centrom, po zabití drogového bossa pri jeho zatýkaní armádou.
Špeciálne bezpečnostné opatrenia chystá Guadalajara na 26. júna, keď má priletieť španielsky kráľ Felipe VI. na stretnutie Španielska s Uruguajom.
Účastníci stredajšieho protestu v mexickom metropole napokon pred bezpečnostnými bariérami chrániacimi okolie Aztéckého štadióna usporiadali spomienkovú akciu na počesť desiatok tisíc nezvestných.
Niektorí demonštranti sa predtým pokúsili prekonať bariéry a šplhali po nákladných autách policajtov, ale nakoniec to vzdali. Mnohí účastníci demonštrácie, ktorí prišli z rôznych štátov mexickej federácie, tiež priniesli napríklad dresy národného tímu s tvárami svojich nezvestných blízkych.
"Chceme, aby svet vedel, že máme veľa nezvestných a že sa investujú prostriedky do iných vecí, zatiaľ čo prípady našich nezvestných blízkych zostávajú nevyriešené," povedala agentúre EFE Ana Lucía Gascaová, ktorá po svojom synovi Ricardovi pátra od roku 2023.
Ďalšia žena, ktorej dcéra je nezvestná od roku 2014, tiež kritizovala vládu, že má peniaze na majstrovstvá sveta, a nie na pátranie po nezvestných.
Asi tretina nezvestných osôb v Mexiku sú muži vo veku 20 až 34 rokov. Krajina sa potýka dlhé roky s vysokou kriminalitou, spôsobenou najmä drogovými kartelmi, ktoré súperia o moc.
Tieto gangy rekrutujú najmä mladých ľudí, niektorých s ponukou lukratívnych odmien za nájomné vraždy, iných prísľubom falošných pracovných ponúk, alebo ich unášajú. Tí potom zomierajú v prestrelkách, alebo sa ich nakoniec zbavujú samotné narkokartely.
Okrem násilia je v Mexiku problémom aj pomalá identifikácia nájdených obetí, ktoré sa hromadia v preplnených márniciach.
Pred niekoľkými rokmi krajinu šokoval prípad, keď sa pri Guadalajare našiel odstavený kamión so 157 mŕtvolami. Neskôr vyšlo najavo, že forenzný ústav štátu Jalisco nemal pre mŕtvoly dosť miesta, a tak dočasne najal súkromnú firmu s pojazdnými mraziacimi boxmi.