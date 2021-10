Studenič prvýkrát skóroval v príprave, New Jersey však vysoko prehralo

NEW YORK. Slovenský hokejista Marián Studenič sa strelecky presadil v nočnom prípravnom stretnutí NHL, v ktorom jeho New Jersey prehralo na ľade New Yorku Rangers 2:6.

Dvadsaťdvaročný krídelník znížil v 51. minúte na 2:5 z pohľadu hostí, keď skóroval z dorážky. Bol to jeho prvý gól v príprave.