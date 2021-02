Učil sa ruštinu, vie po poľsky. Niektoré veci si v Prešove domýšľa

Rodák z Bratislavy sa stal trénerom Prešova s cieľom vrátiť klub na vrchol a získať s ním tretí titul v ére samostatnosti. A zatiaľ to vychádza - Šarišania vyhrali základnú časť súťaže a sú nasadení priamo do semifinále.

Podobný, ako keby sme hrali play off. Na jednej strane nám to vyhovuje, pretože náš prvý nahrávač Peter Porubský bude mať po zranení čas dostať sa do hry. Dúfame, že to do prvého semifinálového zápasu stihne.

Zápasový rytmus nám určite chýba. Avšak aj keby sme skončili po základnej časti druhí, zápasy s Prievidzou by veľkú váhu nemali. V sérii proti Myjave málokedy získali v sete viac než 18 bodov.

Ako vnímate súčasný hrací model, pri ktorom má víťaz základnej časti dlhšiu prestávku?

Je to spôsobené tým, že v extralige je málo družstiev. Už dávnejšie bolo avizované, že hráči Trenčína sa rozpŕchnu po kluboch, kde si môžu zahrať play off.

Trenčín, kde je sústredená talentovaná mládež, by ani play off nemal hrať, keďže ide o projekt všetkých klubov a federácie. Môžeme mu ďakovať, že je vôbec účastníkom súťaže. Inak by mala len sedem tímov a jeden by vždy pauzoval.

Situácia na Slovensku je taká, že máte šesť veľmi silných družstiev. K tomu jedno, kde to robia zanietenci, a Trenčín.