ONLINE: Manchester United - Atalanta (Liga majstrov)

Manchester United



"Red Devils" vstúpili do novej sezóny Ligy majstrov rozpačito. Hneď prehrali proti Young Boys Bern, následne tri body s Villarrealom zachránil v závere Ronaldo. V tabuľke je z toho druhé miesto s tromi bodmi. V rámci Premier League získal Manchester United štrnásť bodov, je na piatom mieste. Po dobrom úvode z posledných troch stretnutí dva prehral a jeden remizoval. Najlepší strelec Cristiano Ronaldo strelil vo všetkých súťažiach päť presných zásahov.



Atalanta Bergamo



Taliansky tím sa nachádza na čele skupiny F, pretože s Villarrealom remizoval 2:2 a potom doma porazil Young Boys Bern 1:0. V rámci ligovej súťaže Serie A je Atalanta šiesta so ziskom 14 bodov. Naposledy vyhrala v Empoli 4:1, ale v tomto ročníku už dvakrát prehrala. Ak chce zopakovať tretie miesto z minulej sezóny, musí zlepšiť výsledky. Najlepším strelcom v rámci všetkých súťaží je Duván Zapata so štyrmi zásahmi, po dva dali Robin Gosens a Josip Iličič.