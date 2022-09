Premier League: V šlágri kola zvíťazil domáci Manchester United

Prenos

Manchester United možno nebol lepším tímom počas celého duelu, no bol jednoznačne efektívnejším. Červení diabli potrestali chyby Arsenalu a vyhrali 3:1.



Vo všetkých zásahoch domácich mal prsty Marcus Rashford. Na prvý gól prihral, ďalšie dva sám strelil. Hostia sa snažili, Gabriel Jesus, Saka a Martinelli tyranizovali obranu United, ale to bolo málo.



Arsenal napriek prehre zostáva na čele Premier League s 15 bodmi, ale už iba o bod pred dvojicou Man City – Tottenham. Manchester United má po dnešku na konte bodov 12, po dvoch prehrách na úvod je späť medzi najlepšími.

90+5 Koniec zápasu.

90+4 Obrovský potlesk pre Malaciu, ktorý nepustil do nájazdu Nketiaha. Fábio Vieira z diaľky prakticky iba pozdravil de Geu.

Christian Eriksen obdržal za zdržiavanie času pri rohovom kope žltú kartu.

90+3 David de Gea sa s rozohrávkou neponáhľal, ale urobil to fantasticky. Akcia po ľavej strane, Fred prihrával na zadnú žrď. Bruno Fernandes nemohol zakončiť, hľadal ešte Ronalda, no pred ním zakročil Gabriel. Roh.

Arsenal odíde domov bez bodov. Emile Smith-Rowe chcel loptu poslať pod brvno, z dvadsiatich metrov ju nasmeroval len a len nad.

90+2 Ronaldo donútil Salibu prihrať až na brankára. Nezdá sa to podstatné, ale je to ďalších desať sekúnd navyše.

90+1 Kontra domácich znegovaná, Vieira nepúšťa Freda s Ronaldom do smrtiaceho brejku.

90+1 Nadstavujú sa štyri minúty.

90 McTominay skvelý na zemi pred Martinellim. Výborná lopta od Vieiru zrazená na roh.

90 Fred sa čuduje, Dalot tiež, ale faul to bol. Hostia musia čo najskôr streliť kontaktný gól, aby stíhali pridať aj vyrovnávací.

89 Nehralo sa sto sekúnd, určite sa to premietne aj do nadstaveného času. Momentálne sa aktéri bijú o loptu na deliacej čiare.

88 Malacia si vypýtal ošetrenie, čo hru viac rozkúskuje. Erik ten Hag rozdáva pokyny Eriksenovi a Fernandesovi.

Frustrácia evidentná. Bukayo Saka nielenže dostáva žltú kartu po zbytočnom dohraní Malaciu, ale obral Arsenal o celú minútu času...

Volej z prvej, Fábio Vieira z osemnástich metrov mieri nad! Nebola to ľahká pozícia, hostia ich veľa mať nebudú.

85 Eddie Nketiah si spracoval jemný oblúčik Jesusa v šestnástke, ale narazil na objatie Maguirea. Na penaltu je to málo.

84 Paul Tierney vysvetľuje Dalotovi, že opätovné zdržiavanie hry nestrpí. Čas plynie pre Arsenal rýchlo.

83 Xhaka to napálil iba do múru, Varane definitívne odkopáva do bezpečia. Do kontry trielil Ronaldo, prihrávka Freda bola pridlhá.

82 Štvorčlenný múr pred de Geom, na zemi to istí Fred.

Harry Maguire na ihrisku niečo vyše minútu a už je potrestaný za zákrok na Gabriela Jesusa. Žltá karta na správnom mieste. Hostia s priamym kopom z približne 23 metrov.

81 Martinelli takisto na dne svojich síl, cez dvojicu Dalot – Fernandes neodcentroval.

Striedanie v tíme Arsenal FC:

z ihriska odchádza Ben White, prichádza Takehiro Tomijasu.

Striedanie v tíme Manchester United:

z ihriska odchádza Lisandro Martínez, prichádza Harry Maguire.

z ihriska odchádza Marcus Rashford, prichádza Casemiro.

79 Zdravotné problémy avizuje Martínez aj Rashford, schyľuje sa k striedaniam.

78 Obetavý zákrok v páde od Malaciu, bude to ešte krušná štvrťhodina pre domácich.

77 Arsenal vo veľkých problémoch. Tu už musia dať hostia všetko do útoku, inak to nejde. Či prehrajú 1:3, alebo 1:5, ich trápiť o mesiac nebude.

Gabriel Jesus vidí žltú kartu za protesty.

75

Manchester United dal gól! Noví hráči sa ani nestihli zahriať a už majú hlavu dole! Fantastická kontra, Bruno Fernandes vysunul Eriksena, ktorý šiel na bránu. Dvojicu mu tvoril MARCUS RASHFORD a ten dobre vie, kam sa má postaviť. Finálny pas prakticky do prázdnej brány, Rashford zvyšuje na 3:1.

74 Nakoniec až tri zmeny, minúta z čistého času je fuč. Kapitánsku pásku prevzal Granit Xhaka. Všetko do ofenzívy od Mikela Artetu.

Striedanie v tíme Arsenal FC:

z ihriska odchádza Olexandr Zinčenko, prichádza Fábio Vieira.

z ihriska odchádza Martin Ödegaard, prichádza Emile Smith-Rowe.

z ihriska odchádza Albert Sambi Lokonga, prichádza Eddie Nketiah.

72 Ronaldo sa vyhol ofsajdu, hoci ho hostia avizovali. Záznam ukázal, že postranný rozhodca mohol pokojne mávať. V konečnom dôsledku bol center Portugalčana nepresný.

Práve Jesus zakončil z otočky z hranice šestnástky. Nebolo to márne, lopta minula cieľ o menej ako meter.

Scott McTominay so žltou kartou po zápasníckom chvate na Gabriela Jesusa.

70 Rohový kop United dopadol na hlavu Ronalda, ten nemieril presne.

69

Zinčenko chybuje, Fernandes nepreloboval Ramsdalea z pätnástich metrov! Do šance sa ako slepé kura k zrnu dostal aj McTominay, no ani on nepochodil!

68 Ronaldo v ofsajde, príchod hrajúcej legendy by sme si inak asi ani nevšimli.

Striedanie v tíme Manchester United:

z ihriska odchádza Jadon Sancho, prichádza Fred.

Manchester United dal gól! Ale vidíte to, stačí jedna akcia a je všetko inak! Zisk lopty, dve kolmé prihrávky po sebe od Eriksena i Fernandesa a MARCUS RASHFORD šiel cez dvoch obrancov sám na bránu. Ramsdale zmenšil strelecký uhol, ale ani to nestačilo na zákrok. Rashford prestreľuje gólmana hostí.

65 Päť minút od gólu, obraz duelu sa nemení. Ak to takto bude pokračovať, tak bude len otázkou času, kedy sa Londýnčania ujmú vedenia.

64 Sambi Lokonga v hodine dvanástej odohral loptu pred Ronaldom, ktorý by inak šiel sám na osamoteného Ramsdalea. Roh hrozbu nepriniesol.

64 Štvrtý rohový kop pre Arsenal, ktorý je oveľa viac energický. Štandardku získal Martinelli.

63 Postranný arbiter nechal hru plynúť, hoci Marcus Rashford sa mimo hry nachádzal. Keď už ale nevystrelil cez Gabriela, tak sa konečne prerušilo.

62 Jadon Sancho v ofsajdovom postavení, krídelník radšej ani nezakončil.

61 Po prestávke na odpis takmer celá jedenástka Manchestru, United chýba kvalita v zálohe.

60

Arsenal FC dal gól! Viselo to vo vzduchu a máme to tu! Druhopolčasový tlak hostí sa končí vyrovnaním. Diera v obrane United potrestaná, Ödegaard vysunul Jesusa, ktorý ešte neprekonal de Geu, no z dorážky sa nemýlil BUKAYO SAKA.

59 Priamy kop zahral Martin Ödegaard, ktorý si zvolil center na zadnú žrď. Londýnčania nehlavičkovali, budú vhadzovať.

Striedanie v tíme Manchester United:

z ihriska odchádza Antony, prichádza Cristiano Ronaldo.

57 Malacia s nedovoleným zákrokom na Saku, ktorý si robí z Holanďana trhací kalendár. Priamy kop.

56 Jesus sa nemohol zapojiť, pískal by sa ofsajd. Obrana a záloha Manchestru horí, útok akoby neexistoval. Chce to zmenu.

Znovu to bol Saka, tentokrát z druhej strany. Center z bránkovej čiary mal nájsť Gabriela Jesusa, lopta skončila na brvne!

54 Členok Saku vydržal nápor Malaciu, my tak naďalej čakáme na úvodné striedanie.

53 Saka ešte dohraný Malaciom, Arsenal, pochopiteľne protestuje. Hosťujúci odchovanec musí byť ošetrený.

Martin Ödegaard a ani Bukayo Saka zvnútra šestnástky nevyrovnávajú na 1:1! Krížna rana druhého menovaného preletela okolo pravej žrde, vlastný gól si mohol dať Martínez.

50 Diváci tlieskajú myšlienke prenesenia hry na Antonyho. Nevydalo.

49 Úplne iná platňa je Marcus Rashford. Áno, prihrával na prvý gól, ale inak je prakticky nulový. Ani si nenabieha dopredu, nepoužiteľný je v kombináciách pri prechode.

48 Gabriel Jesus aj po prestávke trhá obranu súpera. Čo však z toho, keď nevidíme zakončenia medzi tri žrde.

47 Vysoká noha Fernandesa v strede poľa. Portugalčan sa dnes viac háda, ako vymýšľa prihrávky.

46 Už sa zdalo, že Sancho sa zaplietol do svojich kľučiek, nakoniec si vypýtal faul od Whitea.

46 Začal sa druhý polčas.

Na Old Trafford sledujeme vyrovnaný duel. Arsenal celkovo o čosi lepší, no hrá sa na góly. Jeden hostia aj dali, Martinelli sa však presadil po faule Ödegaarda na Eriksena. Manchester reagoval v 35. minúte po rýchlej akcii, na ktorej konci stál debutant Antony. United vyťažili z minima maximum.



Druhý polčas sa začne približne o 18:34.

45+4 Prvý polčas sa skončil.

45+3 Aj teraz to Antony dával na riadnu vzdialenosť, keď chcel vysunúť Fernandesa. Bezúspešne.

45+2 Antony vyskúšal šťastie z diaľky. Vysoký lob z azda 40 metrov nakoniec Ramsdale zachytil.

45+2 Znovu ďalší variant rozohrávky, z tohto nebude nič. Malacia si Saku pri bránení vychutnal.

45+1 Tyrell Malacia dnes pokrýva viac Saku, ako útočí. Holanďan si vypomohol nedovoleným spôsobom, štandardka pre lídra tabuľky.

45+1 Nadstavujú sa tri minúty, mohlo ich byť pokojne aj viac.

45 Moment prekvapenia nevyšiel. Bruno Fernandes hľadal rozbehnutého Rashforda, prihrávka bola prisilná.

44 Bukayo Saka sa dnes v koncovke trápi. Ľavačka anglického reprezentanta maximálne vychýlená.

44 Zatlačenie súpera, Arsenal diktuje tempo duelu. Všetci hráči v červenom na vlastnej polovici.

43 Veľa času do prestávky nezostáva. Rashford pre túto chvíľu v poriadku, vymeniť by ho kedykoľvek mohol Ronaldo.

42 Opakovaný záznam ukázal, že si ho na "špacír" vzal Gabriel. Hosťujúci obranca musí byť opatrný, žltá karta už mala byť na jeho konte.

41 Rashford zostal na zemi, Manchester ani Arsenal loptu nezakopol. Odchovanec United potom vstal, na chvíľu vypomohol, aby si po prerušení hry znovu ľahol.

40 A opäť Gabriel Jesus, ktorý si urobil z domácich v strede poľa kužele, ale Lisandro Martínez napravil svoju chybu a s Malaciom súpera zneškodnil.

39 Zinčenko si nerozumel s Martinellim, Dalot môže načať novú kontru.

38 Nacvičený signál, Saka pálil z pätnástich metrov. Lopta sa odrazila od klbka hráčov, aby nakoniec zapadla do náruče brankára.

38 Napriek jasne nižšej postave Gabriel Jesus tyranizuje Raphaela Varana. Štandardka pre Londýnčanov.

37 Veľká oslava dvojice Antony – Martínez. Táto dvojička hrala spolu v Ajaxe, odkiaľ toto leto zamierila na Old Trafford. Arsenal potrebuje odpovedať.

35

Manchester United dal gól! Debut ako hrom! ANTONY ľavačkou obstreľuje Ramsdalea zvnútra šestnástky. Fantastická rozohrávka Eriksena, Bruno Fernandes udržal loptu v hre aj napriek faulu stopéra Gabriela. Rashford posunul na svojho nového spoluhráča a ten už vedel, čo má robiť s loptou.

34 Zdvojený Martinelli, Antony sa vrátil dozadu a vypomohol Dalotovi. Aut pre United.

33 Arsenal sa po prerušení dostal znovu na koňa, je to vidieť. Domáci v problémoch nie že niečo vymyslieť, ale dostať sa kompaktne za svoju polovicu.

Opäť fantastický de Gea, ktorý likviduje hlavičku Martinelliho z hranice malého vápna! Skvelý center Martina Ödegaarda, dorážke Jesusa zabránil Martínez.

31 Dva rohy po sebe, McTominay odvrátil prvý. Pri druhom bola rozohrávka nakrátko, hostia sa sami vyhnali preč od pokutového územia.

David de Gea musel kryť bližšiu žrď futsalovým spôsobom. Gabriel Martinelli sa zbavil Dalota, ktorý koncovku ešte tečoval.

29 Ben White si pohodlne spracoval prihrávku od brankára, ale nemal kam posunúť dopredu.

28 Opäť sa nehralo azda sto sekúnd, spoločne s neuznaným gólom Martinelliho to budú pomaly aj štyri minúty.

27 Z lavičky vstáva Erik ten Hag. Manažér United sa rozpráva so štvrtým rozhodcom, ten mu príliš nepomôže.

26 V rukavičkách sa rozhodne nehrá. Tvrdé dohratie od Sambiho Lokongu na Fernandesa, úplne zbytočné. Za to sa žltá mohla udeliť. Ak by zasiahol VAR, tak aj červená...

25 Hostia ešte rozoberajú celú situáciu s Paulom Tierneym, ktorý ale diskusie odmieta.

Súboj na hrane, Martínez nefauloval Saku na pokutový kop, avšak na konci 24. minúte hostia pri brejku už áno. Nedovolene si proti Sanchovi počínal William Saliba. Je z toho žltá karta.

23 Výborné čítanie hry Ramsdalea, ktorý vybehol z brány a hlavičkoval loptu pred Rashfordom.

22 Antony o moment neskôr so zakončením spoza šestnástky silnejšou ľavačkou. Ďalší z Brazílčanov v dnešnom dueli to nezvládol.

21 Ödegaard pretlačený McTominayom, ale čo z toho, keď Martínez iba nepresne prihrával na Antonyho.

20 Saka si zobral na starosť rohový kop, zahral ho na zadnú žrď. Pobehoval tam Gabriel Jesus, ktorý hlavou mieri vedľa vytúženého cieľa.

19 Na prvýkrát Saka neodcentroval do šestnástky, na druhý raz Eriksen blokuje na roh.

18 Dalotova rozohrávka cez polovicu ihriska nepresná. Pressing Arsenalu má význam, najmä pri horšej hre s loptou od de Geu.

17 Londýnčania zostali v ofenzíve. Celé to však ukončil práve Jesus, keď hral rukou.

16 Fantastické krytie lopty od Gabriela Jesusa. Bývalý útočník Man City si vypýtal faul od Varana v strede poľa.

15

Takmer tri minúty komunikácie medzi Paulom Tierneym a kolegami za videosystémom ukázali, že Ödegaard naozaj Eriksena fauloval. Gól neplatí!

Hráči United protestujú a majú prečo! Ukazuje sa, že Ödegaard pri odobratí Eriksena od lopty na guľaté teleso nesiahol. To bude rozhodujúce. Tierney sa na to celé ide dodatočne pozrieť.

12 Arsenal FC dal gól! Nedáš, dostaneš! GABRIEL MARTINELLI na konci rýchleho brejku, keď ho vysunul Saka, aby Martinelli šikovne preloboval de Geu.

Sancho pálil z uhla, Aaron Ramsdale vyráža pred seba – so šťastím k svojim obrancom! Old Trafford žije od prvej minúty.

10 Domáci kombinujú v ľavom rohu ihriska, odtiaľ však nevedia prejsť na os, či poslať loptu do ohňa.

V stopercentnej šanci na druhej strane osamotený William Saliba, ktorý z desiatich či jedenástich metrov trestuhodne prestreľuje nad!

8

Mohlo byť 1:0! Antony sa zbavil strážcu na pravom krídle, čím vytvoril dostatok priestoru pred Dalota na center. Prihrávka na zadnú žrď, Eriksen z voleja ľavačkou tesne míňa!

7 Otrasený útočník Arsenalu pomaly schádza, United by mali dostať rozhodcovskú loptu.

6 Paul Tierney musí prerušiť hru po zlom dopade Gabriela Jesusa na trávnik. McTominay sa hnevá, hádajú sa už Bruno Fernandes a stopér Gabriel.

5 Vypomôcť pri rozohrávke musí aj de Gea, keď sa pod tlak dostali Varane s Dalotom.

4 Vysoký pressing Manchestru, ale bez väčšieho úspechu. Oko fanúšika polahodil fantastický dotyk s loptou od Zinčenka.

3 Nevydarená štandardka, ale Arsenal mohol ďalej útočiť. Výsledkom bola zrazená koncovka Xhaku.

2 Tvrdý zákrok Martíneza na Jesusa pred pokutovým územím, hoci z uhla. Argentínčan proti Brazílčanovi, faul stopéra United. Teoreticky z toho mohla byť aj karta.

2 Výkop patril Manchestru a sú to domáci, ktorí sa prvý raz dostali do útoku. Dalot posúval loptu pod seba, do zakončenia sa nedostal nik z jeho spoluhráčov.

1 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Manchester United: de Gea – Dalot, Varane, L. Martínez, Malacia – McTominay, Eriksen – Antony, Fernandes (C), Sancho – Rashford.

Náhradníci: Heaton, Dúbravka – Lindelöf, Maguire, Shaw, Elanga, Casemiro, Fred, Ronaldo.

Trenér: Erik ten Hag



Arsenal FC: Ramsdale – White, Gabriel, Saliba, Zinčenko – Lokonga, Xhaka – Saka, Ödegaard (C), Martinelli – Jesus.

Náhradníci: Turner – Soares, Holding, Tomijasu, Tierney, Smith-Rowe, Vieira, Marquinhos, Nketiah.

Trenér: Mikel Arteta



Rozhodca: Tierney – Betts, Hatzidakis.

Po dvoch prehrách prišli tri výhry a s nimi aj posily ako Casemiro, Antony a slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Vyzerá to tak, že Manchester United sa oklepal po blamážach s Brightonom a Brentfordom, keď postupne doma zdolal Liverpool 2:1 a vonku zhodne 1:0 Southampton a Leicester. Červení diabli sú pred nedeľou na ôsmej pozícii s deviatimi bodmi – ak by bodovali naplno, tak sa môžu dostať za istých okolností aj na štvrtú priečku.



Päť víťazstiev z piatich kôl značí prvé miesto pre Arsenal. Londýnčania si poradili s Crystal Palace, Leicestrom, Bournemouthom, Fulhamom či naposledy s Aston Villou 2:1, no prvá vážnejšia skúška ich ako lídra tabuľky s pätnástimi bodmi stále čaká. Bez ohľadu na výsledok dnes zverenci manažéra Mikela Artetu zostanú na čele súťaže.



Domácim nebudú k dispozícii Martial, Pellistri a Williams, neočakáva sa ani nasadenie Shawa či Wan-Bissaku. Erik ten Hag niekoľko zmien oproti štvrtku s Leicestrom určite urobí, hovorí sa najmä o štarte Ronalda, Casemira a Antonyho. Z kádra hostí sú mimo Elneny, Nelson i Partey, otáznik visí nad Odegaardom, Ramsdaleom a Zinchenkom.