ONLINE: Manchester City - Sporting Lisabon (Liga majstrov, osemfinále)

Všetkým priaznivcom futbalu prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Ligy majstrov. V osemfinálovej odvete na seba narazia Manchester City a Sporting Lisabon.



Manchester City

Jeden z najväčších favoritov na výhru v celej súťaži to zatiaľ od začiatku potvrdzuje. Po výhre v náročnej skupine zverenci Pepa Guardiolu doslova zničili Sporting Lisabon na ich domácom trávniku pomerom 5:0. Citizens naposledy hladko zdolali svojho mestského rivala United a v tomto duely budú chcieť určite pokračovať podobne.



Sporting Lisabon

Portugalský klub sa dostal po dlhšom čase do vyraďovacej fázy Ligy majstrov, ale zatiaľ nemôže byť so svojím pôsobením spokojný. Postup do štvrťfinále vyzerá byť nereálny a v domácej súťaži im po prehre s Portom titul tiež uniká.

Lisabončania sa ale určite nebudú chcieť s najslávnejšou klubovou súťažou rozlúčiť debaklom a preto by sme od nich mali čakať bojovný výkon.